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В секторе Газа заканчивается продовольствие?

Палестинские дети получают пожертвованную еду в центре распределения в Хан-Юнисе, 21 апреля 2025 г.
Палестинские дети получают пожертвованную еду в центре распределения в Хан-Юнисе, 21 апреля 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
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Всемирная продпрограмма ООН сообщила, что ее склады в секторе Газа пусты на фоне израильской блокады. Израиль заявил, что в анклаве накопилось достаточно запасов за время перемирия.

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Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что ее запасы продуктов в секторе Газа иссякли на фоне блокады поставок в анклав Израилем.

Представители программы уточнили, что направили остатки со своих складов 37 благотворительным кухням, которые патронируют. Там готовят до полумиллиона порций горячей еды в день.

Распределение еды в анклаве.
Распределение еды в анклаве. AP Photo

По данным ООН, примерно 80% населения Газы полагаются в условиях блокады на такие пункты раздачи пищи.

Израиль со 2 марта прекратил доставку в анклав гумпомощи и топлива - как рычаг давления на ХАМАС, который удерживает израильских заложников. Правозащитники не раз осуждали такой подход, но Израиль утверждает, что в анклаве за время недавнего перемирия накопилось достаточно продуктов и товаров первой необходимости.

Разрушенное здание в Газе.
Разрушенное здание в Газе. AP Photo

World Central Kitchen, американская благотворительная организация, которая является одной из крупнейших в Газе и не зависит от ВПП, сообщила в четверг, что в ее кухнях закончились все белковые продукты и остались лишь овощи.

ВПП ООН заявила, что если Израиль откроет границы, в Газу смогут оперативно доставить 116 тысяч тонн продовольствия, которого хватит, чтобы прокормить миллион человек в течение четырех месяцев.

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