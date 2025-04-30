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Крупный пожар на рынке в Тбилиси уничтожил торговые павильоны

Последствия пожара на рынке
Последствия пожара на рынке Авторское право Кадр из видео AP
Авторское право Кадр из видео AP
By Ирина Шелудкова
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Площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров.

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В среду утром в Тбилиси вспыхнул сильный пожар на рынке рядом с центральным железнодорожным вокзалом. Это одна из крупнейших торговых зон под открытым небом в столице Грузии.

Огонь охватил около 15 тысяч квадратных метров, были эвакуированы пациенты и персонал близлежащих медучреждений, в том числе кардиологического центра, который сообщил о риске взрыва на своем складе с кислородом.

О пострадавших и жертвах не сообщается. Министерство внутренних дел Грузии проводит расследование, чтобы установить причину инцидента.

На территории рынка находились сотни небольших магазинов, они практически сгорели дотла.

В январе 2017 года пожар полностью уничтожил рынок детских товаров в этом районе.

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