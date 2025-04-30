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Новое правительство ФРГ: СДПГ одобрила коалиционное соглашение

Ларс Клингбайль, лидер парламентской группы СДПГ и федеральный председатель, выступает на заседании парламентской группы СДПГ в Берлине, Германия, понедельник, 17 марта 2025 года.
Ларс Клингбайль, лидер парламентской группы СДПГ и федеральный председатель, выступает на заседании парламентской группы СДПГ в Берлине, Германия, понедельник, 17 марта 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Голосование в СДПГ завершено: подавляющее большинство из 358 000 членов партии проголосовали за коалиционное соглашение. ХДС и ХСС уже его одобрили и объявили своих министров.

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Голосование по вопросу участия СДПГ в коалиции с победившими на выборах консерваторами завершилось одобрением соглашения. Подавляющее большинство членов СДПГ проголосовало за соглашение с ХДС и ХСС. По данным СМИ, 84 % членов партии, принявших участие в голосовании, одобрили коалиционное соглашение. Явка составила около 56 %.

Руководство молодой партии Jusos заранее высказалось против коалиционного соглашения.

Коалиционное соглашение одобрено СДПГ и ХДС/ХСС - следующие шаги

ХДС и ХСС уже одобрили соглашение. Партии уже представили министров, которых они хотят назначить в кабинет будущего федерального канцлера Фридриха Мерца (ХДС).

СДПГ намерена объявить имена своих министров на следующей неделе. Партия займет семь министерств, включая федеральное министерство финансов, юстиции и защиты прав потребителей, труда и социальных дел, обороны, окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности, экономического сотрудничества и развития, а также жилищного строительства, городского развития и строительства.

Подписание коалиционного соглашения пройдет в понедельник. Избрание лидера ХДС Фридриха Мерца новым федеральным канцлером запланировано на следующий день. После этого новые министры будут приведены к присяге федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Вот как распределятся министерские посты в ХДС

В понедельник лидер ХДС Фридрих Мерц объявил, кто будет представлять семь министерств, которые возглавит ХДС:

  • Торстен Фрай: глава Федеральной канцелярии
  • Доктор Йоханн Вадефул: федеральный министр иностранных дел
  • Катерина Райхе: Федеральный министр экономики и энергетики
  • Патрик Шнидер: федеральный министр транспорта
  • Карин Приен: Федеральный министр образования, по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи
  • Доктор Карстен Вильдбергер: федеральный министр по вопросам цифровизации и модернизации государства
  • Нина Варкен: Федеральный министр здравоохранения
  • Вольфрам Ваймер: государственный министр культуры

Лидер ХСС Маркус Зедер уже объявил имена министров:

  • Александр Добриндт: федеральный министр внутренних дел и спорта
  • Доротея Бэр: министр исследований, технологий и космоса
  • Алоис Райнер: министр продовольствия, сельского хозяйства и внутренних дел
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