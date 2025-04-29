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В Сирии в ходе столкновений между друзами и проправительственными силами убиты 14 человек

Друзские стрелки рядом с контрольно-пропускным пунктом на следующий день после столкновений в этом районе между представителями меньшинства и проправительственными бойцами в Дамаске, 29 апреля 2025 года
Друзские стрелки рядом с контрольно-пропускным пунктом на следующий день после столкновений в этом районе между представителями меньшинства и проправительственными бойцами в Дамаске, 29 апреля 2025 года Авторское право AP Photo/Omar Sanadiki
Авторское право AP Photo/Omar Sanadiki
By Emma De Ruiter
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Столкновения начались после того, как в Интернете был распространен аудиоролик, в котором его автор якобы оскорбляет пророка Мохаммеда. Авторство приписали друзскому священнослужителю, который свою причастность отрицает.

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По меньшей мере 14 человек убиты в пригороде сирийской столицы в результате столкновений между проправительственными силами и местными друзами, сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга по правам человека.

Перестрелки в Джарамане - новый эпизод межконфессионального насилия в Сирии после падения режима президента Башара Асада в декабре.

Они начались после того, как в социальных сетях был распространен аудиролик, в котором мужчина якобы оскорбляет пророка Мухаммеда. Его авторство приписывалось друзскому священнику, который позже заявил, что не имеет к этому никакого отношеия.

Запись возмутила многих мусульман-суннитов и привела к столкновениям в преимущественно друзской Джарамане.

Столкновения произошли в пригороде Дамаска Джамаране, 29 April, 2025
Столкновения произошли в пригороде Дамаска Джамаране, 29 April, 2025AP

"Я категорически отрицаю, что запись была сделана мной", - заявил священник в видеоролике в Интернете.

"Я этого не говорил, а тот, кто это сделал, - злой человек, который хочет разжечь вражду между частями сирийского народа", - сказал мужчина.

В МВД Сирии сообщили, что, по предварительным данным, священнослужитель не причастен. В ведомстве призвали соблюдать закон и не совершать противоправных действий.

Представитель министерства Мустафа аль-Абдо сообщил, что среди погибших - два сотрудника Службы общей безопасности Сирии.

По данным Сирийского центра мониторинга по правам человека, убиты по меньшей мере семь друзов из Джарамана и семь представителей сил безопасности.

Власти усилили меры безопасности, отправив в район инцидента дополнительные подразделения.

Друзы - замкнутая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют особую монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка.

В мире насчитывается около миллиона друзов, более половины из них проживает в Сирии, а также в Ливане и Израиле.

Друзские студенты уезжают из общежития университета Дамаска, чтобы переждать волнения в Джарамане, 29 апреля 2025 года
Друзские студенты уезжают из общежития университета Дамаска, чтобы переждать волнения в Джарамане, 29 апреля 2025 годаAP

Самые серьезные внутренние столкновения в Сирии с момента падения Асада произошли в прошлом месяце в прибрежном регионе страны, в них участвовали представители другого меньшинства - алавитов, к которой принадлежал президент Асад.

Столкновения между сторонниками Асада и правительственными войсками сопровождались убийствами из мести, в результате которых погибло более тысячи человек, включая сотни мирных жителей, по данным Сирийского центра мониторинга по правам человека.

Межконфессиональная напряженность в Сирии сохраняется, несмотря на то что новые власти страны пытаются объединить разрозненные вооруженные группировки.

Дополнительные источники • AP

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