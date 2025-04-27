Не менее 40 человек погибли при взрыве в иранском порту. Пожар потушить не удаётся

By Euronews

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По меньшей мере 40 человек погибли и 800 получили ранения в результате крупного взрыва в порту Шахид-Раджаи недалеко от Бендер-Аббаса на юге Ирана в субботу.

Государственные СМИ предоставили данные о жертвах, заявив, что власти опознали только 10 погибших, восемь мужчин и двух женщин.

Также сообщалось, что пожар взят под контроль и вскоре будет полностью потушен. Также сообщалось, что деятельность в порту возобновилась, и были показаны кадры разгрузки контейнеров торгового судна.

Взрыв затронул офисы, принадлежащие порту, и его интенсивность была достаточной, чтобы вызвать толчки, ощущавшиеся в близлежащих городах. Взрыв также выбил стекла зданий в нескольких километрах от места инцидента.

Государственное телевидение также сообщило, что в результате взрыва произошло обрушение здания, хотя никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

Местные власти предупредили о загрязнении воздуха такими химикатами, как аммиак, диоксид серы и диоксид азота. В качестве меры предосторожности школы в Бендер-Аббасе останутся закрытыми.

Взрыв в порту произошел в субботу, когда Иран и США встретились в Омане для третьего раунда переговоров по быстро развивающейся ядерной программе Тегерана.

Черный дым поднимается в небо после мощного взрыва, произошедшего в порту недалеко от южного портового города Бендер-Аббас, Иран, суббота, 26 апреля 2025 г. AP Photo

Что стало причиной взрыва?

Генеральный директор по управлению кризисами в провинции Хормозган, куда входит Бендер-Аббас, заявил, что причина взрыва остается неизвестной.

Таможенное управление Ирана обвинило в взрыве «запас опасных грузов и химических материалов, хранящихся в портовой зоне», сообщило государственное информационное агентство IRNA в субботу.

Частная охранная фирма Ambrey сообщила, что в марте порт принял партию «ракетного топлива на основе перхлората натрия», которое должно было использоваться для пополнения ракетных запасов Ирана.

«По сообщениям, пожар возник в результате неправильного обращения с партией твердого топлива, предназначенного для использования в иранских баллистических ракетах», — заявила фирма.

Иранские официальные лица не признали факт получения груза.

Пожарные пытаются потушить пожар в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас, Иран, 27 апреля 2025 года AP Photo

Никто в Иране напрямую не предполагал, что взрыв произошел в результате атаки. Однако даже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который возглавлял переговоры, в среду признал, что «наши службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности, учитывая прошлые случаи попыток саботажа и операций по убийству, направленных на то, чтобы спровоцировать законный ответ».

Видеоролики в социальных сетях показали, как от пожара перед детонацией поднимается красноватый дым, что говорит о том, что во взрыве могло быть замешано химическое соединение, похожее на взрыв в Бейруте в 2020 году. Черный клубящийся дым заполнил небо после взрыва. На других видео было видно, как стекла вылетают из зданий в нескольких километрах от эпицентра взрыва.

Порт Шахид-Раджаи - крупный объект для контейнерных перевозок для Исламской Республики, который обрабатывает около 72,5 миллионов метрических тонн товаров в год.

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Министерство внутренних дел заявило, что начало расследование взрыва. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также выразил свои соболезнования семьям погибших.