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В Риме проходят похороны папы римского Франциска.

Заупокойная месса пройдет под открытым небом. На ней будут присутствовать представители более 130 делегаций из разных стран, в том числе президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

На площади собрались десятки тысяч верующих, многие из которых приехали со всего мира.

Предполагается, что в церемонии примут участие до 200 тысяч человек.

Покойный понтифик будет погребен в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из четырех папских базилик в Риме.

Папа Франциск пересмотрел и упростил ватиканские обряды в преддверии похорон, на которых будут присутствовать президенты и королевские особы.

Во время заупокойной мессы 26 апреля на площади Святого Петра представители государств будут размещены согласно дипломатическому протоколу: в первом ряду президент Аргентины, родины Папы Франциска, президент Италии, затем члены королевских домов и главы государств в порядке французского алфавита.

Президент США Дональд Трамп на похоронах папы Франциска AP

После богослужения в Ватикане траурный кортеж направится в базилику Санта-Мария-Маджоре по центральной улице Корсо Витторио Эммануэле.

В течение всего шествия, которое займёт около получаса, паломники и жители столицы смогут увидеть гроб папы Франциска и попрощаться с ним.

Обряд захоронения в базилике пройдёт в частном порядке.