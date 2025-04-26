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Богатые и бедные собрались на похороны папы Франциска на площади Святого Петра в Риме

Церемония прощания с папой римским Франциском, 26 апреля 2025 года.
Церемония прощания с папой римским Франциском, 26 апреля 2025 года. Авторское право AP
Авторское право AP
By Tamsin PaternosterAleksandar Brezar
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Десятки тысяч людей и более 100 делегаций собрались, чтобы почтить память покойного лидера католической церкви, который будет похоронен в итальянской столице в субботу.

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В Риме проходят похороны папы римского Франциска.

Заупокойная месса пройдет под открытым небом. На ней будут присутствовать представители более 130 делегаций из разных стран, в том числе президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

На площади собрались десятки тысяч верующих, многие из которых приехали со всего мира.

Предполагается, что в церемонии примут участие до 200 тысяч человек.

Покойный понтифик будет погребен в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из четырех папских базилик в Риме.

Папа Франциск пересмотрел и упростил ватиканские обряды в преддверии похорон, на которых будут присутствовать президенты и королевские особы.

Во время заупокойной мессы 26 апреля на площади Святого Петра представители государств будут размещены согласно дипломатическому протоколу: в первом ряду президент Аргентины, родины Папы Франциска, президент Италии, затем члены королевских домов и главы государств в порядке французского алфавита.

Президент США Дональд Трамп на похоронах папы Франциска
Президент США Дональд Трамп на похоронах папы ФранцискаAP

После богослужения в Ватикане траурный кортеж направится в базилику Санта-Мария-Маджоре по центральной улице Корсо Витторио Эммануэле.

В течение всего шествия, которое займёт около получаса, паломники и жители столицы смогут увидеть гроб папы Франциска и попрощаться с ним.

Обряд захоронения в базилике пройдёт в частном порядке.

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