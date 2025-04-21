Верующие скорбят о кончине папы Франциска

By Euronews

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Сразу после объявления о смерти папы Франциска верующие и туристы стали заполнять площадь Святого Петра в Ватикане. Тысячи паломников выстроились в очередь в собор, чтобы помолиться там, где понтифик в Пасхальное воскресенье последний раз приветствовал свою паству.

Верующие поделились с журналистами воспоминаниями о понтифике:

"Несколько лет назад я пришла сюда, чтобы попытаться поздороваться с понтификом. Он проезжал мимо на своем папамобиле. Мы подошли ближе. Он обнимал детей, целовал их. Он брал детей на руки. Мне нравилось, что понтифик был из небогатой семьи. Он был хорошим папой".

"Понтифик разговаривал со мной. Я сам из Парагвая, а он из Аргентины. Мы немного поговорили. Я подошел и сфотографировался с ним. Он немного со мной побеседовал. Он действительно тронул мое сердце в тот день".

"Он олицетворял собой подлинность мышления, не боялся разрушать некоторые предрассудки, стереотипы. Он был светлым человеком и имел смелость говорить то, что думает".

Девизом понтификата Франциска была фраза: "бедная церковь для бедных людей". Многие называют Франциска самым скромным папой в истории Церкви.