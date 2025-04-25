В Ватикане и Италии идут приготовления к похоронам папы римского Франциска

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Из Ватикана передаёт наш корреспондент Джорджа Орланди:

"Президенты, короли, главы государств съезжаются в Рим на похороны папы Франциска. И правительство Италии, и Ватикан вводят усиленные меры безопасности. На церемонии похорон ожидается прибытие до 200 тысяч верующих. Так как год особый - юбилейный, это число может быть ещё больше.

В последние 24 часа здесь стало значительно больше людей. Вокруг установили барьеры, чтобы ограничить потоки прибывающих на площадь. Задействованы более 2000 полицейских, работает система защиты от беспилотников, воздушное пространство над Римом на 24 часа объявлено бесполётной зоной.

Истребители приведены в боевую готовность, специальные подразделения полицейских снайперов размещены на крышах зданий вдоль Виа делла Кончилиационе - проспекта, ведущего к площади Святого Петра.

Там расширена "красная зона". Вблизи площади парковка запрещена. Несколько контрольно-пропускных пунктов развернули по всему району, чтобы фильтровать толпы прибывающих.

Заупокойная месса начнётся субботу в 10:00 на площади Святого Петра. После гроб с телом папы доставят в церковь Санта-Мария-Маджоре в Риме для погребения".