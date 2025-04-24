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Исламские боевики убили десятки солдат на севере Бенина - власти

Полицейский и солдат из Бенина останавливают мотоциклиста на КПП в окрестностях Порги. Архив
Полицейский и солдат из Бенина останавливают мотоциклиста на КПП в окрестностях Порги. Архив Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory SullivanAP
Опубликовано
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Связанная с Аль-Каидой группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" взяла на себя ответственность за нападение на бенинских солдат.

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По меньшей мере 54 солдата были убиты исламскими боевиками на северо-востоке Бенина на прошлой неделе. Об этом сообщило правительство страны.

Нападение произошло в департаменте Алибори, который граничит с Буркина-Фасо и Нигером с севера, с Нигерией — с востока.

Первоначально правительство Бенина заявило, что в результате атаки 17 апреля погибли восемь солдат.

Ответственность за нападение взяла связанная с "Аль-Каидой" террористическая группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", базирующаяся в Мали. По данным SITE Intelligence Group, группировка заявила, что убила 70 солдат. Эта же группировка взяла на себя ответственность за нападение в начале января, в результате которого погибли 28 бенинских военных.

В последние годы в Бенине наблюдается рост террористической активности: экстремистские группировки, действующие в Сахельском регионе, совершают все больше трансграничных нападений.

Представитель правительства Бенина Вилфрид Леандр Унгбеджи заявил, что соседние страны должны прилагать больше усилий для борьбы с угрозой, исходящей от джихадистов.

"Места, где произошли эти нападения 17 апреля, находятся на границе, поэтому вы можете понять, что если бы по ту сторону границы находились силы, подобные нашим, эти нападения не происходили бы таким образом, или даже не происходили бы вообще", - сказал он.

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