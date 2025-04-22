В Аргентине - траур по папе. "Он был красивым", вспоминают католики

By Lisandro Concatti

РЕКЛАМА

В Аргентине, на родине усопшего папы Франциска - недельный траур. Церкви полны людей, приходящих на на поминальные мессы. В кафедральном соборе Буэнос- Айреса верующие тепло говорят о понтифике. "Он был очень красивым, добрым человеком, и он был нашим папой", - плачет прихожанка. Ее спутник говорит о "глубокой пустоте", обрушившейся после известия о кончине Франциска.

"Долгие годы он давал надежду скромным людям", - отзывается о папе совсем молодой прихожанин. А местный священник отмечает его заслуги в реформировании Церкви. "Он фактически ликвидировал последнюю абсолютную монархию в Европе, которой был Ватикан. Реформы, которые он провел, станут очевидны во время конклава, мы также будем наблюдать за плодами его труда еще многие годы", - резюмирует он.

Свою карьеру будущий глава Святого престола начинал на родине. Там в 70 и 80-е годы он занимал различные посты в иезуитском монашеском ордене, преподавал, а в 2013 году был назначен архиепископом Буэнос-Айреса.

Многие здесь помнят его аскетизм. Будущий понтифик ездил на общественном транспорте и не боялся в одиночку посещать самые неблагополучные кварталы. Девизом его служения на протяжении всей жизни была фраза "бедная церковь для бедных людей". Примечательно, что первый папа из Нового Света за годы понтификата ни разу не посетил родную Аргентину, возможно, не желая влиять на внутриполитическую ситуацию и углублять раскол в обществе. При этом некоторые из его апостольских визитов проходили в соседних странах, Франциск бывал в Бразилии, Парагвае, Боливии и Чили.

После кончины папы президент Аргентины Хавьер Милей вспомнил в соцестях, какой большой честью была для него личная встреча с Франциском в Ватикане в 2024 году. Тогда принес папе извинения за свои прошлые высказывания. Ранее Милей говорил, что понтифик - "олицетворение лукавого на земле". В ответ Франциск заявил об "ошибках молодости, которые свойственны всем".