NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В Аргентине - траур по папе. "Он был красивым", вспоминают католики

Папа Римский Франциск держит футбольную футболку Сан-Лоренцо после празднования своей первой пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане, 31 марта 2013 года.
Папа Римский Франциск держит футбольную футболку Сан-Лоренцо после празднования своей первой пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане, 31 марта 2013 года. Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Lisandro Concatti
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

На родине усопшего понтифика скорбят миллионы верующих.. Президент страны объявил недельный траур.

РЕКЛАМА

В Аргентине, на родине усопшего папы Франциска - недельный траур. Церкви полны людей, приходящих на на поминальные мессы. В кафедральном соборе Буэнос- Айреса верующие тепло говорят о понтифике. "Он был очень красивым, добрым человеком, и он был нашим папой", - плачет прихожанка. Ее спутник говорит о "глубокой пустоте", обрушившейся после известия о кончине Франциска.

"Долгие годы он давал надежду скромным людям", - отзывается о папе совсем молодой прихожанин. А местный священник отмечает его заслуги в реформировании Церкви. "Он фактически ликвидировал последнюю абсолютную монархию в Европе, которой был Ватикан. Реформы, которые он провел, станут очевидны во время конклава, мы также будем наблюдать за плодами его труда еще многие годы", - резюмирует он.

Свою карьеру будущий глава Святого престола начинал на родине. Там в 70 и 80-е годы он занимал различные посты в иезуитском монашеском ордене, преподавал, а в 2013 году был назначен архиепископом Буэнос-Айреса.

Многие здесь помнят его аскетизм. Будущий понтифик ездил на общественном транспорте и не боялся в одиночку посещать самые неблагополучные кварталы. Девизом его служения на протяжении всей жизни была фраза "бедная церковь для бедных людей". Примечательно, что первый папа из Нового Света за годы понтификата ни разу не посетил родную Аргентину, возможно, не желая влиять на внутриполитическую ситуацию и углублять раскол в обществе. При этом некоторые из его апостольских визитов проходили в соседних странах, Франциск бывал в Бразилии, Парагвае, Боливии и Чили.

После кончины папы президент Аргентины Хавьер Милей вспомнил в соцестях, какой большой честью была для него личная встреча с Франциском в Ватикане в 2024 году. Тогда принес папе извинения за свои прошлые высказывания. Ранее Милей говорил, что понтифик - "олицетворение лукавого на земле". В ответ Франциск заявил об "ошибках молодости, которые свойственны всем".

Дополнительные источники • Euronews en español

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Аргентина: 49 лет со дня военного переворота

Протесты против экономических реформ Милея переросли в стычки с полицией

Аргентина: лечившие Марадону врачи предстали перед судом