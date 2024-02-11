Папа римский канонизировал первую женщину-аргентинку

By Euronews

Папа римский Франциск канонизировал первую аргентинскую женщину-святую, маму Антулу. Торжественную мессу посетил президент Аргентины Хавьер Милей, который ранее жестко критиковал понтифика.

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Папа римский Франциск канонизировал первую женщину-святую из Аргентины, откуда родом и он сам.

Мария Антония де Пас и Фигероа, более известная как Мама Антула, жила в XVIII веке и была мирянкой, которая отказалась от богатств своей семьи, чтобы помочь бедным и сохранить дело иезуитов в стране. Маму Антулу называют первой аргентинской феминисткой.

"Мы отстраняемся от других и думаем только о себе, когда мы сводим мир вокруг нас к пределам нашей собственной "зоны комфорта", когда мы считаем, что проблема всегда и только в других людях... В таких случаях мы должны быть внимательными, ибо диагноз ясен: "проказа души"", — подчеркнул папа римский Франциск во время мессы.

Церемония канонизации прошла в воскресенье, 11 февраля, в базилике Святого Петра в Ватикане. На мероприятие пришли десятки аргентинцев.

"Мы все очень, очень взволнованы, все аргентинцы, но особенно аргентинки, потому что первая женщина-святая — это действительно огромный шаг вперед. Жаль, что этого не произошло раньше, но теперь женщины стали более заметны", — говорит верующая из Аргентины Аннабелла Лопес.

Праздничную мессу посетил и президент Аргентины Хавьер Милей. Во время предвыборной компании либертарианец с анархо-капиталистическими взглядами нередко критиковал папу, называя его "имбецилом", который "продвигает коммунизм".

После избрания Хавьер Милей несколько поумерил риторику и во время мессы обнял 87-летнего Франциска, с которым встретился в первый раз.

В понедельник политический и религиозный лидеры Аргентины проведут частную встречу, после которой аргентинский президент отправится на переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой.