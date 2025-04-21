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"Курс на восстановление": Эммануэль Макрон посещает Майотту

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит почтили минутой молчания память погибших в понедельник, 23 декабря 2024 года, в Елисейском дворце.
Эммануэль Макрон и его супруга Брижит почтили минутой молчания память погибших в понедельник, 23 декабря 2024 года, в Елисейском дворце. Авторское право AP Photo/Thomas Padilla, Pool
Авторское право AP Photo/Thomas Padilla, Pool
By Alexander Kazakevich
Опубликовано
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Подвести итог процесса восстановления и"придать ему импульс" через 4 месяца после стихийного бедствия: президент Франции начал пятидневный визит в заморские департаменты и территории в Индийском океане.

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Подвести итог процесса восстановления и"придать ему импульс" через 4 месяца после стихийного бедствия: президент Франции начал пятидневный визит в заморские департаменты и территории в Индийском океане. Первая остановка - на Майотте, которая была разрушена в декабре прошлого года тропическим циклоном "Шидо". Спустившись по трапу президентского самолёта, Эммануэль Макрон отдал дань уважения стойкости народа Майотты".

По итогам визита глава государства пообещал провести через Совет министров "законопроект о программах по восстановлению Майотты". По словам Макрона, в тексте будут прописаны меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, незаконным жильём и отсутствием безопасности.

Президента сопровождают в поездке члены правительства, в том числе министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс, министр сельского хозяйства Анни Женевэр и министр здравоохранения Янник Нойдер.

101-й департамент Франции, расположенный в Индийском океане, начал медленный процесс восстановления после разрушений, вызванных циклоном "Шидо", в результате которого, по последним предварительным данным, погибли до 40 человек и более 5 000 получили ранения.

Эммануэль Макрон должен прибыть на Реюньон в понедельник вечером. Затем его региональное турне продолжится на Мадагаскаре и в Маврикии.

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