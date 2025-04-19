В Иерусалиме верующие приняли участие в церемонии освещения Благодатного огня

By euronews

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Днем в субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме вновь прошла церемония зажжения Благодатного огня.

Большое количество верующих пришло к Гробу Господню, чтобы присутствовать на церемонии в Страстную субботу.

Тысячи верующих у Гроба Господня на церемонии зажжения Святого Света Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP All rights reserved

Благодатный огонь, или Свет Воскресения - это пламя, символизирующее для верующих христиан Воскресение Иисуса Христа.

Во время ритуала Патриарх Греческой православной церкви Иерусалима входит под так называемый "купол" Гроба Господня, читает освящающее благословение и зажигает в общей сложности 33 свечи - столько же, сколько лет прожил Иисус Христос.

Затем он выходит из храма под радостный звон колоколов и передает Святой Свет тысячам верующих, собравшихся в храме, и представителям других конфессий.

Церемония освещения Благодатного огня Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP All rights reserved

Оттуда представители властей православных государств специальными рейсами развозят Благодатный огонь для тех, кто соберется на церковные пасхальные службы.

Перед началом церемонии израильская полиция и представители других конфессий проводят проверку "купола", чтобы убедиться, что внутри нет ничего постороннего.

Вход запечатывается свечой, и представители конфессий ставят свою печать.

Благодатный огонь Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP All rights reserved

Греческое государство представлял заместитель министра иностранных дел Яннис Ловердос, а Греческую церковь - митрополит Гревенский Давис и архимандрит Гроба Господня Иероним.

Прибытие Благодатного огня в афинский аэропорт "Элефтериос Венизелос" ожидалось во второй половине дня Страстной Субботы, а оттуда Святой Свет будет доставлен специальными рейсами в церкви по всей стране.