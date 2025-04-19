В Иерусалиме верующие приняли участие в церемонии освещения Благодатного огня

Тысячи верующих пришли к Гробу Господню, чтобы принять участие в церемонии освещения Благодатного огня, символизирующего Воскресение Христа.
Днем в субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме вновь прошла церемония зажжения Благодатного огня.
Большое количество верующих пришло к Гробу Господню, чтобы присутствовать на церемонии в Страстную субботу.
Благодатный огонь, или Свет Воскресения - это пламя, символизирующее для верующих христиан Воскресение Иисуса Христа.
Во время ритуала Патриарх Греческой православной церкви Иерусалима входит под так называемый "купол" Гроба Господня, читает освящающее благословение и зажигает в общей сложности 33 свечи - столько же, сколько лет прожил Иисус Христос.
Затем он выходит из храма под радостный звон колоколов и передает Святой Свет тысячам верующих, собравшихся в храме, и представителям других конфессий.
Оттуда представители властей православных государств специальными рейсами развозят Благодатный огонь для тех, кто соберется на церковные пасхальные службы.
Перед началом церемонии израильская полиция и представители других конфессий проводят проверку "купола", чтобы убедиться, что внутри нет ничего постороннего.
Вход запечатывается свечой, и представители конфессий ставят свою печать.
Греческое государство представлял заместитель министра иностранных дел Яннис Ловердос, а Греческую церковь - митрополит Гревенский Давис и архимандрит Гроба Господня Иероним.
Прибытие Благодатного огня в афинский аэропорт "Элефтериос Венизелос" ожидалось во второй половине дня Страстной Субботы, а оттуда Святой Свет будет доставлен специальными рейсами в церкви по всей стране.