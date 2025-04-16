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Премьер-министр Словакии поедет в Москву на парад в честь Дня Победы, несмотря на предупреждения ЕС

Российские военнослужащие маршируют во время военного парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2024 года
Российские военнослужащие маршируют во время военного парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2024 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
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Роберта Фицо возмутили "предупреждения" Каи Каллас - он твердо намерен приехать 9 мая в Москву

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"Никто не может приказывать мне, куда ехать или не ехать", - заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после того, как глава внешнеполитического ведомства Евросоюза предостерегла лидеров стран сообщества от поездки в Москву на ежегодный парад Победы над фашизмом.

Известный своими дружественными Кремлю позициями, Фицо неоднократно заявлял, что посетит военные торжества в российской столице 9 мая, посвященные 80-й годовщине разгрома нацистской Германии.

"Любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве будет воспринято ЕС всерьез, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе", - заявила Кайя Каллас журналистам в Люксембурге в понедельник.

"Мы ясно дали понять, что не хотим, чтобы какая-либо страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства, призвав страны-члены ЕС направить своих представителей вместо этого в Киев.

Фико счел высказывания Каллас "неуважительными".

"Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что являюсь законным премьер-министром Словакии, суверенной страны, - говорится в заявлении Фицо. - Никто не может приказывать мне, куда ехать или не ехать".

"Я поеду в Москву 9 мая", - добавил он.

По словам словацкого премьера, он отправится в Москву, чтобы почтить память солдат Красной армии, освободивших его страну, и других жертв нацизма.

Кремль использует ежегодные празднования Дня Победы, чтобы подчеркнуть свою силу. В прошлом году президент России Владимир Путин назвал российских солдат, воюющие в Украине, "героями".

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Фицо вернулся к власти в прошлом году после того, как его левая партия Smer выиграла выборы на промосковской платформе.

С тех пор он прекратил военную поддержку Украины, обрушился с критикой на санкции ЕС против России, поспорил с Киевом по поводу транзита российского газа через территорию страны и поклялся не допустить вступления Украины в НАТО.

В отличие от многих западных политиков, Фицо не посещал Киев после начала полномасштабного вторжения России более трех лет назад.

Его правительство постоянно сталкивается с протестами противников проводимой политики. А недавно в Словакии был принят законопроект, направленный против неправительственных организаций, который вызвал опасения, что в стране начнутся репрессии по российскому образцу.

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