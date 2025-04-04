Массовая акция протеста против политики Фицо прошла в Братиславе

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Протестующие вновь вышли на улицы столицы Словакии, чтобы провести демонстрацию против законопроекта, направленного против неправительственных организаций, который вызвал опасения, что он будет разработан по российскому образцу.

Тысячи людей прошли в четверг маршем по Братиславе и собрались у здания парламента, скандируя "Мы не отдадим свободу" и "Нет российскому закону".

Митинги также прошли в нескольких других городах в рамках многомесячного движения протеста против поворота премьер-министра Роберта Фицо от ЕС в сторону Москвы.

Законопроект предлагает обозначить некоторые НПО как лоббистов и наложить на них административные обязательства, такие как раскрытие информации о доходах и расходах, а также о личности доноров.

Однако законопроект не дает четкого определения того, что является лоббизмом, по мнению неправительственной организации Via Iuris, которая проанализировала законопроект.

НПО заявила, что законопроект нарушает конституцию Словакии и правила Европейского союза и призван "заклеймить и ограничить деятельность гражданских групп".

"Это не прозрачность - это слежка", - сказала Ева Ковачехова, юрист Via Iuris.

Законопроект был внесен крайне правой Словацкой национальной партией (SNS) - одной из трех партий в коалиционном правительстве Фицо - и был ускоренно проведен через парламент. Законопроект получил поддержку правительства и будет вынесен на голосование на следующей неделе.

Администрация Фицо заявила, что закон призван повысить прозрачность финансирования и функционирования гражданских групп. В видеороликах, опубликованных на его странице в Facebook на этой неделе, Фицо сказал: "Хватит пугать словаков иллюзиями, мы не принимаем никаких российских законов".

Россия впервые ввела свой закон об иностранных агентах в 2012 году и все больше расширяет сферу его применения для подавления инакомыслия - особенно после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Согласно этому закону, организации и частные лица, занимающиеся нечетко определенной политической деятельностью и получающие помощь из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве "иностранных агентов".

Грузия приняла аналогичный закон в прошлом году, что вызвало массовые протесты, а Венгрия приняла подобный закон в 2017 году, но отменила его в 2021 году после того, как суд ЕС признал его незаконным.

На пятницу запланированы новые акции протеста по всей Словакии, где с конца декабря регулярно проходят митинги после встречи Фицо с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

После этого визита Фицо поднял вопрос о возможности выхода Словакии из ЕС и НАТО, что вызвало беспокойство среди широких слоев словацкого общества, придерживающихся прозападных взглядов.

Правительство Фицо неоднократно обвинялось группами гражданского общества и оппозицией в посягательстве на демократические ценности и институты, правосудие и верховенство закона.

Несколько политических аналитиков и активистов заявили Euronews в прошлом месяце, что, по их мнению, Фицо пытается мобилизовать пророссийски настроенных избирателей, чтобы укрепить свою власть и маргинализировать разрозненную оппозицию в попытке управлять страной без надлежащего надзора.