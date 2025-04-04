Массовая акция протеста против политики Фицо прошла в Братиславе

Жители Словакии уже несколько месяцев протестуют против того, что премьер-министр Роберт Фицо переходит на сторону России и отдаляется от ЕС.
Протестующие вновь вышли на улицы столицы Словакии, чтобы провести демонстрацию против законопроекта, направленного против неправительственных организаций, который вызвал опасения, что он будет разработан по российскому образцу.
Тысячи людей прошли в четверг маршем по Братиславе и собрались у здания парламента, скандируя "Мы не отдадим свободу" и "Нет российскому закону".
Митинги также прошли в нескольких других городах в рамках многомесячного движения протеста против поворота премьер-министра Роберта Фицо от ЕС в сторону Москвы.
Законопроект предлагает обозначить некоторые НПО как лоббистов и наложить на них административные обязательства, такие как раскрытие информации о доходах и расходах, а также о личности доноров.
Однако законопроект не дает четкого определения того, что является лоббизмом, по мнению неправительственной организации Via Iuris, которая проанализировала законопроект.
НПО заявила, что законопроект нарушает конституцию Словакии и правила Европейского союза и призван "заклеймить и ограничить деятельность гражданских групп".
"Это не прозрачность - это слежка", - сказала Ева Ковачехова, юрист Via Iuris.
Законопроект был внесен крайне правой Словацкой национальной партией (SNS) - одной из трех партий в коалиционном правительстве Фицо - и был ускоренно проведен через парламент. Законопроект получил поддержку правительства и будет вынесен на голосование на следующей неделе.
Администрация Фицо заявила, что закон призван повысить прозрачность финансирования и функционирования гражданских групп. В видеороликах, опубликованных на его странице в Facebook на этой неделе, Фицо сказал: "Хватит пугать словаков иллюзиями, мы не принимаем никаких российских законов".
Россия впервые ввела свой закон об иностранных агентах в 2012 году и все больше расширяет сферу его применения для подавления инакомыслия - особенно после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Согласно этому закону, организации и частные лица, занимающиеся нечетко определенной политической деятельностью и получающие помощь из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве "иностранных агентов".
Грузия приняла аналогичный закон в прошлом году, что вызвало массовые протесты, а Венгрия приняла подобный закон в 2017 году, но отменила его в 2021 году после того, как суд ЕС признал его незаконным.
На пятницу запланированы новые акции протеста по всей Словакии, где с конца декабря регулярно проходят митинги после встречи Фицо с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
После этого визита Фицо поднял вопрос о возможности выхода Словакии из ЕС и НАТО, что вызвало беспокойство среди широких слоев словацкого общества, придерживающихся прозападных взглядов.
Правительство Фицо неоднократно обвинялось группами гражданского общества и оппозицией в посягательстве на демократические ценности и институты, правосудие и верховенство закона.
Несколько политических аналитиков и активистов заявили Euronews в прошлом месяце, что, по их мнению, Фицо пытается мобилизовать пророссийски настроенных избирателей, чтобы укрепить свою власть и маргинализировать разрозненную оппозицию в попытке управлять страной без надлежащего надзора.