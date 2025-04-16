Ким Чен Ын открыл новый квартал в Пхеньяне

By Euronews и AP

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в сопровождении дочери принял участие в открытии нового квартала многоэтажных домов на 10 тысяч квартир, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи . Уточняется, что в ходе мероприятия Ким Чен Ы общался с будущими новоселами. Он извинился, что дома построили с задержкой.

Строительство квартала, рассказал он - часть широкого плана по развитию Пхеньяна. СМИ сообщают, что на мероприятие Ким Чен Ын приехал на лимузине Aurus, подаренном ему президентом РФ Владимиром Путиным,