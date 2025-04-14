NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Офицер израильской полиции получил ранения в результате наезда автомобиля в районе Хеврона

Архив
Архив Авторское право Mahmoud Illean/AP
Авторское право Mahmoud Illean/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Во время операции в южной части Западного берега реки Иордан ранения получил офицер израильской полиции.

РЕКЛАМА

По меньшей мере один человек получил легкое ранение в результате наезда автомобиля недалеко от Хеврона, в южной части Западного берега реки Иордан. Инцидент произошел в понедельник утром.

Как сообщают израильские СМИ, члены патрульного отряда ЯСАМ (спецподразделение полиции Израиля) проводили операцию против "преступников и террористов" в районе Ад-Дахирия, когда заметили предположительно украденную машину.

Полицейские потребовали от подозреваемого остановиться, но он отказался. Пытаясь скрыться, водитель наехал на одного из членов патруля. Военные и полицейские окружили ад-Дахирию. На данном этапе полиция не описывает инцидент как теракт.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль: в трёх автобусах в Бат-Яме прогремели взрывы, в двух других обнаружена взрывчатка

Израильский авиаудар пришёлся по гуманитарной зоне Аль-Маваси. ЦАХАЛ: целью были боевики

Трое израильтян погибли в результате стрельбы на КПП между Иорданией и Западным берегом