Офицер израильской полиции получил ранения в результате наезда автомобиля в районе Хеврона

By Euronews

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По меньшей мере один человек получил легкое ранение в результате наезда автомобиля недалеко от Хеврона, в южной части Западного берега реки Иордан. Инцидент произошел в понедельник утром.

Как сообщают израильские СМИ, члены патрульного отряда ЯСАМ (спецподразделение полиции Израиля) проводили операцию против "преступников и террористов" в районе Ад-Дахирия, когда заметили предположительно украденную машину.

Полицейские потребовали от подозреваемого остановиться, но он отказался. Пытаясь скрыться, водитель наехал на одного из членов патруля. Военные и полицейские окружили ад-Дахирию. На данном этапе полиция не описывает инцидент как теракт.