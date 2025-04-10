В Казахстане обнаружены большие запасы редкоземельных металлов

By Galiya Khassenkhanova

РЕКЛАМА

Накануне саммита ЕС-Центральная Азия в узбекском Самарканде Казахстан объявил об обнаружении крупного месторождения редкоземельных элементов.

Оно располагается в Караганде, центральном казахском регионе.

Месторождение, получившее название "Новый Казахстан", содержит почти 1 миллион тонн церия, лантана, неодима и иттрия - элементов, используемых в качестве компонентов в таких устройствах, как смартфоны, цифровые камеры и жесткие диски компьютеров.

"На территории участка выявлено четыре перспективных участка, общие запасы редкоземельных элементов на которых оцениваются в 935 400 тонн", - сообщил представитель Министерства индустрии и строительства Казахстана.

По предварительным оценкам, общие запасы на участке "Новый Казахстан" могут достигать 20 млн тонн на глубине 300 метров со средним содержанием редкоземельных элементов 700 граммов на тонну.

Если эти данные подтвердятся, то Казахстан войдет в тройку ведущих стран мира по запасам редкоземельных металлов.

Однако эксперты призывают к осторожности.

Георгий Фрейман, председатель исполнительного комитета Профессиональной ассоциации независимых экспертов горной промышленности (PONEN), говорит, что все еще находится на ранней стадии.

"Чтобы называть это месторождением, нужно, во-первых, полностью изучить все элементы на участке с минерализацией", - сказал он, подчеркнув, что необходимо провести дополнительные разведочные работы.

"Необходимо изучить гидрогеологию, геомеханику, а также оценить целесообразность добычи и то, в какой форме они могут быть извлечены. Нужно провести экономическую оценку, учитывая рыночную ситуацию, потребности соответствующих отраслей, - считает Фрейман. - Только когда все эти факторы проанализированы и разработана экономическая модель, можно говорить о месторождении. Без этого оно остается просто спекуляцией".

Стратегическое заявление

Разведка участка была начата в 2022 году, а результаты были представлены правительству Казахстана в октябре 2024 года.

По мнению аналитиков, время публичного объявления - как раз перед саммитом ЕС-Центральная Азия - имеет стратегическое значение.

В ходе саммита ЕС объявил о намерении углубить сотрудничество с Казахстаном, одобрив новую Дорожную карту на 2025-2026 годы, которая предусматривает "расширение сотрудничества в области геологоразведки, исследований и инноваций".

"Объявление было сделано очень вовремя, потому что оно повысило значимость Казахстана во всей дискуссии о критически важном сырье. Я думаю, им удалось сделать так, что Казахстан оказался на карте ЕС", - сказала Алешка Симкич, посол ЕС в Казахстане, добавив, что добыча редкоземельных минералов в этой центральноазиатской стране всё ещё сопряжена с некоторыми трудностями.

Что дальше?

По словам представителей компании, сделавшей первое открытие, разработка участка может занять до 6-ти лет и потребовать около 10 млн долларов (9,03 млн евро) инвестиций.

РЕКЛАМА

Артур Поляков, исполнительный председатель форума MINEX, считает, что на добычу руды уйдет от 10 до 12 лет.

В настоящее время Казахстан не располагает необходимыми технологиями для глубокой переработки редкоземельных элементов, поэтому ему потребуется поддержка зарубежных партнеров.

Поляков отметил, что в этот процесс, скорее всего, будет вовлечен Китай, который является крупнейшим потребителем редкоземельных металлов и крупнейшим производителем товаров, изготовленных с их использованием, включая аккумуляторы и солнечные панели.

"Вторым игроком, скорее всего, будет Европейский союз. Почему? Потому что там в приоритете "зеленая" повестка, "зеленые" технологии, все, что связано с устойчивым развитием устойчивых энергоресурсов", - сказал Поляков.

РЕКЛАМА

"Основная проблема - это логистика. ЕС и Казахстан находятся далеко друг от друга, поэтому им необходимо развивать Средний коридор", - добавил он.

На данный момент считается, что национальная горнодобывающая компания Казахстана "Тау-Кен Самрук" возьмет на себя руководство следующим этапом разработки.

Это включает в себя предынвестиционные работы, такие как дополнительные геологические исследования, выбор технологии и технико-экономические расчеты.

"Мы рассматриваем два варианта: аукцион или местная компания. Есть национальная компания "Тау-Кен Самрук", которая занимается разработкой месторождений. Решение еще не принято", - говорит Алмас Кушумов, директор департамента недропользования Министерства индустрии и строительства Казахстана.