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"Надо копать": Лукашенко поручил поискать редкоземельные металлы в Беларуси

FILE - Президент Беларуси Александр Лукашенко жестикулирует, выступая перед СМИ после голосования на президентских выборах в Минске, 26 января 2025 г.
FILE - Президент Беларуси Александр Лукашенко жестикулирует, выступая перед СМИ после голосования на президентских выборах в Минске, 26 января 2025 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Белорусский президент поручил правительству взять под контроль поиск редкоземельных металлов в республике в период, когда этими месторождениями в Украине и России активно интересуется Америка.

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Белорусский президент Александр Лукашенко призвал специалистов заняться геологической разведкой и поиском редкоземельных металлов на территории республики.

Как сообщает государственное информагентство БелТА, Лукашенко считает эту тему крайне актуальной, признавая, что она выпадает из поля зрения белорусских специалистов. "Редкоземельные металлы выговаривает только [президент Дональд] Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" - задался вопросом Лукашенко. "Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы, - цитирует его БелТА. - Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром".

Поручение взять под контроль борьбу с геологическим отставанием белорусский лидер дал вице-премьеру Юрию Шулейко. "Сегодня это тема номер один", - резюмировал президент, ссылаясь на востребованность редкоземельных металлов в различных отраслях промышленности - от цветной металлургии и радиоэлектроники до возобновляемой энергетики.

Редкоземельные металлы - группа из 17 химических элементов: скандий, иттрий, цезий, галлий и т. д. Все они обладают уникальными магнитными, оптическими и электрохимическими свойствами. Несмотря на название, эти металлы не так уж редки, но их добыча и переработка требуют сложных технологий.

Белорусский лидер заговорил о необходимости "копать и смотреть, что есть в земле" в период, когда США предложили Украине сделку по редкоземельным металлам в качестве компенсации за переданную ей военную помощь (из-за осложнения диалога Вашингтона и Киева она пока не подписана - прим.) О готовности допустить иностранцев, в том числе американцев, к своим редкоземельным месторождениям заявил на этой волне и президент России Владимир Путин.

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