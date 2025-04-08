Ютубер из США Михаил Поляков арестован в Индии за попытку установить контакт с изолированным племенем, но ему еще повезло - ранее местные жители застрелили другого незваного гостя из лука и закопали на берегу
Полиция Индии арестовала 24-летнего американского туриста за то, что он якобы отправился на запретный остров в Индийском океане и пытался вступить в контакт с изолированным племенем, известным тем, что нападает на нарушителей.
Ютубер из Аризоны Михаил Викторович Поляков 29 марта отправился на лодке на закрытую территорию острова Норт-Сентинел в надежде встретиться с людьми из затворнического племени сентинельцев.
Как сообщила полиция, он взял с собой банку диетической колы и кокосовый орех в качестве подношения племени, свистел в свисток, чтобы привлечь их внимание, записал видео и собрал образцы песка, после чего вернулся на лодке в Порт-Блэр, столицу Андаманских и Никобарских островов.
Поляков был арестован после того, как его заметили местные рыбаки и сообщили властям.
По словам полицейских, "действия Полякова представляли серьезную угрозу безопасности и благополучию жителей Норт-Сентинела, чьи контакты с посторонними строго запрещены законом для защиты их коренного образа жизни".
Американец, который содержится под стражей по обвинению в нарушении закона о защите изолированных племен, предстанет перед судом 17 апреля.
В случае вынесения обвинительного приговора Полякову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа.
Госдепартамент США в своем заявлении сообщил, что "знает о сообщениях о задержании гражданина США в Индии", но не стал давать дальнейших комментариев по соображениям конфиденциальности.
"Безрассудство и идиотизм"
Посетителям запрещено приближаться на расстояние ближе пяти километров к острову Норт-Сентинел, население которого было изолировано от остального мира на протяжении тысяч лет.
В 2018 году американского миссионера, незаконно высадившегося на берег, жители острова застрелили из лука, а затем закопали тело на берегу. В 2006 году сентинельцы убили двух рыбаков, которые случайно высадились на берег.
Индийские чиновники ограничивают контакты с островитянами редкими "дарами", периодически оставляя для них кокосы и бананы.
Индийские корабли также контролируют воды вокруг острова, стараясь не допустить приближения посторонних к сентинельцам, которые неоднократно давали понять, что хотят, чтобы их оставили в покое.
По словам полицейских, перед тем как отправиться в путешествие, Поляков провел детальное исследование морских условий, приливов и отливов, а также доступности острова.
"Он тщательно планировал в течение нескольких дней посетить остров и установить контакт с племенем сентинельцев", - рассказал старший офицер полиции Харгобиндер Сингх Дхаливал.
Первоначальное расследование показало, что Поляков уже предпринимал две попытки посетить острова, в октябре прошлого года и в январе, в том числе на надувном каяке.
Survival International, группа, защищающая права коренных народов, заявила, что попытка Полякова вступить в контакт с племенем была "безрассудной и идиотской".
"Действия этого человека не только поставили под угрозу его собственную жизнь, но и жизнь всего племени сентинельцев", - говорится в заявлении директора группы Кэролайн Пирс.