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Ютубер Михаил Поляков арестован в Индии за попытку установить контакт с изолированным племенем

Облака над островом Норт-Сентинел
Облака над островом Норт-Сентинел Авторское право Gautam Singh/Copyright 2005 The AP. All rights reserved.
Авторское право Gautam Singh/Copyright 2005 The AP. All rights reserved.
By Kieran GuilbertAP
Опубликовано
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Ютубер из США Михаил Поляков арестован в Индии за попытку установить контакт с изолированным племенем, но ему еще повезло - ранее местные жители застрелили другого незваного гостя из лука и закопали на берегу

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Полиция Индии арестовала 24-летнего американского туриста за то, что он якобы отправился на запретный остров в Индийском океане и пытался вступить в контакт с изолированным племенем, известным тем, что нападает на нарушителей.

Ютубер из Аризоны Михаил Викторович Поляков 29 марта отправился на лодке на закрытую территорию острова Норт-Сентинел в надежде встретиться с людьми из затворнического племени сентинельцев.

Как сообщила полиция, он взял с собой банку диетической колы и кокосовый орех в качестве подношения племени, свистел в свисток, чтобы привлечь их внимание, записал видео и собрал образцы песка, после чего вернулся на лодке в Порт-Блэр, столицу Андаманских и Никобарских островов.

Поляков был арестован после того, как его заметили местные рыбаки и сообщили властям.

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По словам полицейских, "действия Полякова представляли серьезную угрозу безопасности и благополучию жителей Норт-Сентинела, чьи контакты с посторонними строго запрещены законом для защиты их коренного образа жизни".

Американец, который содержится под стражей по обвинению в нарушении закона о защите изолированных племен, предстанет перед судом 17 апреля.

В случае вынесения обвинительного приговора Полякову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа.

Госдепартамент США в своем заявлении сообщил, что "знает о сообщениях о задержании гражданина США в Индии", но не стал давать дальнейших комментариев по соображениям конфиденциальности.

"Безрассудство и идиотизм"

Посетителям запрещено приближаться на расстояние ближе пяти километров к острову Норт-Сентинел, население которого было изолировано от остального мира на протяжении тысяч лет.

В 2018 году американского миссионера, незаконно высадившегося на берег, жители острова застрелили из лука, а затем закопали тело на берегу. В 2006 году сентинельцы убили двух рыбаков, которые случайно высадились на берег.

Индийские чиновники ограничивают контакты с островитянами редкими "дарами", периодически оставляя для них кокосы и бананы.

Индийские корабли также контролируют воды вокруг острова, стараясь не допустить приближения посторонних к сентинельцам, которые неоднократно давали понять, что хотят, чтобы их оставили в покое.

Остров Норт-Сентинел
Остров Норт-СентинелINDIAN COAST GUARD/AP

По словам полицейских, перед тем как отправиться в путешествие, Поляков провел детальное исследование морских условий, приливов и отливов, а также доступности острова.

"Он тщательно планировал в течение нескольких дней посетить остров и установить контакт с племенем сентинельцев", - рассказал старший офицер полиции Харгобиндер Сингх Дхаливал.

Первоначальное расследование показало, что Поляков уже предпринимал две попытки посетить острова, в октябре прошлого года и в январе, в том числе на надувном каяке.

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Михаил Поляков с талибами в Афганистане
Михаил Поляков с талибами в АфганистанеСкриншот youtube.com/@Neo-Orientalist

Survival International, группа, защищающая права коренных народов, заявила, что попытка Полякова вступить в контакт с племенем была "безрассудной и идиотской".

"Действия этого человека не только поставили под угрозу его собственную жизнь, но и жизнь всего племени сентинельцев", - говорится в заявлении директора группы Кэролайн Пирс.

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