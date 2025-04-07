Протестующие в Иерусалиме требуют от Нетаньяху обеспечить сделку с заложниками во время встречи с Трампом

By Euronews и AP

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Несколько десятков демонстрантов собрались в понедельник у иерусалимской резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы призвать к заключению соглашения, обеспечивающего освобождение всех заложников.

Митинг состоялся в преддверии поездки Нетаньяху в Вашингтон, где израильский премьер должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

В понедельник также исполнилось полтора года с тех пор, как 7 октября боевики ХАМАС начали нападение на юг Израиля, убив более 1250 человек и взяв в заложники более 250 человек.

По данным израильских властей, 24 заложника считаются живыми.

Участники демонстрации зачитывали имена тех, кто всё ещё удерживается ХАМАСом в Газе, и призывали к заключению сделки по их освобождению.

Среди выступавших был Гил Дикман, двоюродный брат погибшей заложницы Кармель Гат, который призвал Трампа к действиям.

"Прошло полтора года, полтора года! Есть только одно слово, которое можно выкрикнуть: "Хватит!" Хватит этого кошмара, хватит того, что их бросают, верните их всех домой", - сказал Дикман.

"Настал момент истины, ваш момент истины, - сказала Варда Бен Барух, бабушка израильско-американского заложника Эдана Александра. - Вы находитесь в Соединённых Штатах, и вам предстоит встретиться с президентом Трампом и заключить сделку, чтобы все были отпущены домой. Мы с нетерпением ждем этого".

В прошлом месяце Израиль нарушил соглашение о прекращении огня с ХАМАС, начав внезапную бомбардировку сектора Газа после попыток заставить боевиков согласиться на новые условия прекращения огня. Белый дом поддержал позицию Израиля.

Израиль поклялся эскалировать конфликт в Газе до тех пор, пока ХАМАС не вернёт всех оставшихся заложников, не разоружится и не покинет сектор.