NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Протестующие в Иерусалиме требуют от Нетаньяху обеспечить сделку с заложниками во время встречи с Трампом

FILE: Израильские демонстранты требуют немедленного освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа боевой группировкой Хамас, на акции протеста в Тель-Авиве, 1 февраля 2024 г.
FILE: Израильские демонстранты требуют немедленного освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа боевой группировкой Хамас, на акции протеста в Тель-Авиве, 1 февраля 2024 г. Авторское право AP Photo/Ariel Schalit
Авторское право AP Photo/Ariel Schalit
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Протесты начались в преддверии поездки израильского премьера в Вашингтон, где он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

РЕКЛАМА

Несколько десятков демонстрантов собрались в понедельник у иерусалимской резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы призвать к заключению соглашения, обеспечивающего освобождение всех заложников.

Митинг состоялся в преддверии поездки Нетаньяху в Вашингтон, где израильский премьер должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

В понедельник также исполнилось полтора года с тех пор, как 7 октября боевики ХАМАС начали нападение на юг Израиля, убив более 1250 человек и взяв в заложники более 250 человек.

По данным израильских властей, 24 заложника считаются живыми.

Участники демонстрации зачитывали имена тех, кто всё ещё удерживается ХАМАСом в Газе, и призывали к заключению сделки по их освобождению.

Среди выступавших был Гил Дикман, двоюродный брат погибшей заложницы Кармель Гат, который призвал Трампа к действиям.

"Прошло полтора года, полтора года! Есть только одно слово, которое можно выкрикнуть: "Хватит!" Хватит этого кошмара, хватит того, что их бросают, верните их всех домой", - сказал Дикман.

"Настал момент истины, ваш момент истины, - сказала Варда Бен Барух, бабушка израильско-американского заложника Эдана Александра. - Вы находитесь в Соединённых Штатах, и вам предстоит встретиться с президентом Трампом и заключить сделку, чтобы все были отпущены домой. Мы с нетерпением ждем этого".

Related

В прошлом месяце Израиль нарушил соглашение о прекращении огня с ХАМАС, начав внезапную бомбардировку сектора Газа после попыток заставить боевиков согласиться на новые условия прекращения огня. Белый дом поддержал позицию Израиля.

Израиль поклялся эскалировать конфликт в Газе до тех пор, пока ХАМАС не вернёт всех оставшихся заложников, не разоружится и не покинет сектор.

Видеомонтаж • Lucy Davalou

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Новая операция ЦАХАЛ в Газе: что будет с оставшимися заложниками?

"Трамп может стать их спасителем". Семьи заложников просят США действовать в обход Нетаньяху

Убитые террористами Шири Бибас и ее сыновья-рыжики Ариэль и Кфир похоронены в одном гробу