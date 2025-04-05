Базовые тарифы Дональда Трампа вступили в силу

By Euronews

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Тарифы, объявленные Дональдом Трампом в среду, вступили в силу в 6 утра по центральноевропейскому времени в субботу.

Новые 10-процентные таможенные пошлины теперь распространяются на широкий спектр товаров, импортируемых в Соединенные Штаты. Однако тарифы по конкретным странам, введенные администрацией Трампа, вступят в силу только 9 апреля.

Торговая война Трампа уже вызывает потрясения на мировых рынках, которые усилились после решения Китая ввести ответные тарифы в размере 34 % на американский импорт. В пятницу основные фондовые биржи закрылись в минусе. Больше всего пострадал миланский индекс FTSE MIB, упавший к закрытию торгов на 6,53 %. Потери также были зафиксированы во Франкфурте, Лондоне и Париже.

Трамп: "Крупные компании не волнуются"

Уолл-стрит также значительно пострадала. Индекс VIX - часто называемый "индикатором страха" - подскочил на 50,93 %, достигнув 45,31 пункта, самого высокого уровня со времен пандемии. Индекс Dow Jones упал на 5,5 %, Nasdaq - на 5,8 %. Всего за два дня с американских рынков было стерто 5,2 триллиона долларов. Несмотря на это, Трамп, казалось, не был обеспокоен переполохом на фондовых рынках.

"Крупный бизнес не беспокоится о тарифах - они знают, что они останутся. Они сосредоточены на БОЛЬШОЙ, КРАСИВОЙ сделке, которая укрепит нашу экономику. Очень важно. Происходит прямо сейчас!!!" - написал он в пятницу вечером на своей платформе Truth Social.

Стармер начинает переговоры по противодействию тарифам США

Американские тарифы вызвали резкую критику со стороны европейских лидеров. Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович после телефонного разговора с министром торговли США Говардом Лютником назвал эти меры "вредными и неоправданными" и подтвердил приверженность ЕС "конструктивным переговорам".

В Великобритании премьер-министр Кир Стармер начал серию телефонных переговоров с мировыми лидерами, чтобы обсудить ответные меры. "Полномасштабная торговая война нанесет огромный ущерб", - предупредил Стармер. Он уже пообщался с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и Италии Джорджей Мелони.

Италия призывает к взвешенному ответу

Из Италии министр экономики Джанкарло Джорджетти и министр иностранных дел Антонио Таяни призвали к взвешенному подходу. Выступая на форуме Teha в Черноббио, Джорджетти сказал, что правительство должно "сохранять спокойствие, оценивать последствия и не спешить ввязываться в тарифную войну, которая в конечном итоге может навредить всем - особенно нам".

Он добавил, что позиция Италии должна быть представлена на уровне ЕС: "Вместо того чтобы действовать в одиночку, Италия должна работать через Европу, чтобы убедиться, что ее интересы должным образом защищаются", - сказал Джорджетти, заслужив похвалу Маттео Сальвини.

Таяни также призвал к спокойствию. "Эти тарифы, безусловно, являются негативным событием. Но не нужно паниковать - ущерб составит всего 0,3% ВВП ЕС. Нам нужны действия, а не паникерство. Мы привержены защите наших предприятий и тесно координируем свои действия с Европейским союзом", - сказал он. Таяни также отметил, что с введением этих тарифов европейские страны вряд ли смогут достичь целевого показателя военных расходов в размере 5% ВВП, который недавно потребовали Соединенные Штаты для членов НАТО.