NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Инспектор Пентагона проверит использование Хегсетом доступного мессенджера для секретных данных

Приложение Signal на смартфоне в Чикаго, 25 марта 2025 г.
Приложение Signal на смартфоне в Чикаго, 25 марта 2025 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Генеральный инспектор Пентагона начал проверку использования министром обороны Питом Хегсетом общедоступного приложения для секретной информации. Об этом стало известно, когда журналиста The Atlanttic Голдберга случайно добавил в чат Signal советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

РЕКЛАМА

Генеральный инспектор Пентагона начал проверку использования министром обороны Питом Хегсетом общедоступного мессенджера Signal для обмена конфиденциальной информацией об ударах по хуситам в Йемене.

В ходе проверки также будет изучено использование другими чиновниками Пентагона несекретного зашифрованного приложения, которое не является частью защищенной коммуникационной сети министерства обороны.

Об использовании Хегсетом приложения стало известно, когда журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили 15 марта в чат Signal советника по национальной безопасности Майка Уолтца. В него входили сам Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор национальной разведки Тулси Габбард с целью обсудить военные операции против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.

Глава Пентагона Пит Хегсет на встречи с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой в Токио, 30 марта 2025 г.
Глава Пентагона Пит Хегсет на встречи с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой в Токио, 30 марта 2025 г.AP Photo

Согласно Офису генерального инспектора Пентагона, он осуществит предметную оценку обвинений, изложенных в письме от 26 марта председателя и члена Комитета Сената по вооруженным силам, в том, что Пит Хегсет использовал несекретный Signal для обсуждения секретной информации о военных действиях в Йемене.

"Цель этой оценки - определить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники ведомства соблюдали политику и процедуры Пентагона с точки зрения использования коммерческого приложения для обмена сообщениями в служебных целях", - заявил и.о. генерального инспектора Стивен Стеббинс в уведомлении, направленном Хегсету. "Кроме того, мы проверим соблюдение требований по классификации и хранению записей", добавил он.

По цепочке Хегсет сообщал точное время запуска военных самолетов и сброса бомб до того, как американские военнослужащие, совершавшие их, поднимались в воздух.

Проверка была начата по просьбе сенатора-республиканца Роджера Уикера, главы комитета по вооруженным силам, и сенатора от Род-Айленда Джека Рида, главного демократа в комитете.

Related

На слушаниях в Конгрессе законодатели выразили обеспокоенность использованием Signal, задавая вопросы офицерам, считают ли они уместным использование коммерческого приложения для обсуждения военных операций.

Как действующие, так и бывшие военные чиновники заявили, что детали, которыми Хегсет делился в Signal, скорее всего, были засекречены. Администрация Трампа настаивает, что никакой секретной информации не было, считает инцидент "сбоем".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Хуситы: США нанесли серию ударов по Йемену

Йеменские хуситы взяли ответственность за ракетный удар по израильскому аэропорту и авианосцу США

Глава Пентагона отрицает данные об обсуждении ударов по Йемену в чате с журналистом