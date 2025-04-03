Инспектор Пентагона проверит использование Хегсетом доступного мессенджера для секретных данных

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Генеральный инспектор Пентагона начал проверку использования министром обороны Питом Хегсетом общедоступного мессенджера Signal для обмена конфиденциальной информацией об ударах по хуситам в Йемене.

В ходе проверки также будет изучено использование другими чиновниками Пентагона несекретного зашифрованного приложения, которое не является частью защищенной коммуникационной сети министерства обороны.

Об использовании Хегсетом приложения стало известно, когда журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили 15 марта в чат Signal советника по национальной безопасности Майка Уолтца. В него входили сам Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор национальной разведки Тулси Габбард с целью обсудить военные операции против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.

Глава Пентагона Пит Хегсет на встречи с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой в Токио, 30 марта 2025 г. AP Photo

Согласно Офису генерального инспектора Пентагона, он осуществит предметную оценку обвинений, изложенных в письме от 26 марта председателя и члена Комитета Сената по вооруженным силам, в том, что Пит Хегсет использовал несекретный Signal для обсуждения секретной информации о военных действиях в Йемене.

"Цель этой оценки - определить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники ведомства соблюдали политику и процедуры Пентагона с точки зрения использования коммерческого приложения для обмена сообщениями в служебных целях", - заявил и.о. генерального инспектора Стивен Стеббинс в уведомлении, направленном Хегсету. "Кроме того, мы проверим соблюдение требований по классификации и хранению записей", добавил он.

По цепочке Хегсет сообщал точное время запуска военных самолетов и сброса бомб до того, как американские военнослужащие, совершавшие их, поднимались в воздух.

Проверка была начата по просьбе сенатора-республиканца Роджера Уикера, главы комитета по вооруженным силам, и сенатора от Род-Айленда Джека Рида, главного демократа в комитете.

На слушаниях в Конгрессе законодатели выразили обеспокоенность использованием Signal, задавая вопросы офицерам, считают ли они уместным использование коммерческого приложения для обсуждения военных операций.

Как действующие, так и бывшие военные чиновники заявили, что детали, которыми Хегсет делился в Signal, скорее всего, были засекречены. Администрация Трампа настаивает, что никакой секретной информации не было, считает инцидент "сбоем".