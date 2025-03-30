Афтершок магнитудой 5,1 произошел недалеко от Мандалая в Мьянме

Мьянма продолжает страдать от серии афтершоков, последний из которых, магнитудой 5,1, был зарегистрирован в воскресенье утром. Это произошло после пятничного землетрясения магнитудой 7,7, которое унесло жизни по меньшей мере 1 644 человек.

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Ещё один афтершок магнитудой 5,1 был зарегистрирован в Мальте в воскресенье утром недалеко от Мандалая.

Он произошёл в тот момент, когда спасатели продолжали поисковые операции в наиболее пострадавших районах Мьянмы после мощного толчка в пятницу магнитудой 7,7, в результате которого, по данным правящей в стране военной хунты, погибли 1644 человека, 2376 получили ранения и 3408 пропали без вести.

Сообщений о новых разрушениях после последнего афтершока не поступало.

Спасательные работы затруднены из-за разрушенных мостов, повреждённых дорог, ненадёжной связи и гражданской войны. По данным местных СМИ, многие из 1,5 млн жителей Мандалая остались спать на улицах, так как их дома были разрушены, и они остались без крова или в страхе перед афтершоками.

Буддийский монах возле рухнувшей пагоды после землетрясения в Мандалае (центральная Мьянма), воскресенье, 30 марта 2025 года. Thein Zaw/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Эпицентр землетрясения в пятницу находился недалеко от Мандалая, второго по величине города Мьянмы, в результате чего было разрушено множество зданий и повреждена инфраструктура, включая городской аэропорт.

Соседние Китай и Таиланд также были затронуты землетрясением: по меньшей мере 17 человек погибли в Таиланде, 83 пропали без вести, а в Бангкоке обрушилась башня.

Во многие труднодоступные районы до сих пор не удалось добраться, а многие спасательные операции проводились гражданскими лицами, работавшими вручную в 41-градусную жару. По словам Кары Брэгг, руководителя Католической службы помощи в Мьянме в Янгоне, в основном это местные добровольцы, местные жители, которые просто пытаются найти своих близких.

"Я также видела сообщения о том, что некоторые страны направляют поисково-спасательные группы в Мандалай, чтобы поддержать усилия, но больницы действительно с трудом справляются с наплывом раненых, не хватает медицинских препаратов, а люди пытаются найти еду и чистую воду", - сказала Брэгг.

Карта, показывающая расположение Мьянмы рядом с Китаем. AP Illustration/Peter Hamlin/Global Witness

Тем временем силы сопротивления в Мьянме объявили в субботу о частичном прекращении огня, чтобы облегчить спасательные работы.

Теневое правительство национального единства, возглавляющее борьбу с военной хунтой, пришедшей к власти в 2021 году, объявило, что его вооруженное крыло, Народные силы обороны (НСО), с воскресенья прекратит наступательные военные операции в районах, пострадавших от землетрясения.