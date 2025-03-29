NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Жертвами мощного землетрясения в Мьянме стали более 1000 человек

Спасатели работают на месте строящегося высотного здания, обрушившегося после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке, Таиланд, рано утром в субботу, 29 марта 2025 года.
Спасатели работают на месте строящегося высотного здания, обрушившегося после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке, Таиланд, рано утром в субботу, 29 марта 2025 года. Авторское право Wason Wanichakorn/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Wason Wanichakorn/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Сотни людей погибли в результате мощного подземного толчка магнитудой 7,7, в городе Мандалай в центральной части Мьянмы. Афтершоки ощущались вплоть до Бангкока в соседнем Таиланде.

РЕКЛАМА

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла в Мьянме унесло жизни более 1000 человек, и власти предупреждают, что число жертв значительно возрастет.

Мощное землетрясение потрясло центральный город Мьянмы Мандалай около полудня в пятницу по местному времени, принеся значительные разрушения на обширной территории одной из беднейших стран мира.

Полные масштабы трагедии стали ясны не сразу - в Мьянме, охваченной гражданской войной, информация жестко контролируется.

"Ожидается, что число погибших и раненых будет расти", - заявил глава военного правительства Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлаинг, объявляя по телевидению последнее число погибших.

Пациенты эвакуируются из больницы после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке, Таиланд, пятница, 28 марта 2025 г.
Пациенты эвакуируются из больницы после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке, Таиланд, пятница, 28 марта 2025 г.Tadchakorn Kitchaiphon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Сотни человек числятся пропавшими без вести, почти 2400 человек получили ранения в результате землетрясения.

По меньшей мере 10 человек погибли в столице Таиланда Бангкоке, расположенном в 1330 км к юго-востоку от эпицентра, после обрушения строящегося высотного здания. Власти также сообщили, что более десятка человек получили ранения различной степени тяжести и более 100 человек пропали без вести на трех строительных площадках.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в полдень недалеко от второго по величине города Мьянмы - Мандалая. За ним последовали афтершоки, более 50, по данным национальных геологических агентств, самый сильный из которых имел магнитуду 6,4.

Спасатели работают на месте возводимого высотного здания, обрушившегося после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке, Таиланд, пятница, 28 марта 2025 г.
Спасатели работают на месте возводимого высотного здания, обрушившегося после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке, Таиланд, пятница, 28 марта 2025 г.Wason Wanichakorn/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Мьянма находится в поясе активных землетрясений, хотя многие из них обычно происходят в малонаселенных районах, а не в городах, как те, что пострадали в пятницу.

По оценкам Геологической службы США - американского государственного научного агентства - число погибших в результате землетрясений в Мьянме может превысить 10 000 человек.

По сообщениям, в Мандалае землетрясение обрушило несколько зданий, включая один из крупнейших монастырей города. На фотографиях из столицы Нейпьидо видно, как спасатели извлекают пострадавших из-под обломков нескольких зданий, в которых жили государственные служащие.

Трамп предлагает помощь

Правительство Мьянмы заявило, что в наиболее пострадавших районах очень востребована кровь. В стране, где предыдущие правительства не всегда спешили принимать иностранную помощь, Мин Аунг Хлаинг заявил, что Мьянма готова принять помощь из-за рубежа.

Организация Объединенных Наций уже выделила 5 миллионов долларов в качестве первой помощи. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон также собирается помочь оказавшейся в бедствии стране, но некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу этих усилий, учитывая резкое сокращение иностранной помощи, проводимое его администрацией.

Здание повреждено в результате землетрясения в пятницу, 28 марта 2025 года, в Нейпьидо, Мьянма.
Здание повреждено в результате землетрясения в пятницу, 28 марта 2025 года, в Нейпьидо, Мьянма.Aung Shine Oo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Несколько стран, включая Малайзию, Россию и Китай, направили спасателей в пострадавшие районы.

Но на фоне кадров разбитых и потрескавшихся дорог, сообщений о рухнувшем мосте и прорвавшейся плотине возникли опасения по поводу того, как спасатели смогут добраться до некоторых районов страны, уже переживающей гуманитарный кризис.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Премьер-министр Канады: эпоха тесных американо-канадских отношений закончилась

Фон дер Ляйен "глубоко сожалеет" о решении США повысить пошлины на импорт автомобилей из ЕС

"Мы проверим, как там идут дела". Джей Ди Вэнс полетит с женой в Гренландию