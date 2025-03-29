Жертвами мощного землетрясения в Мьянме стали более 1000 человек

Сотни людей погибли в результате мощного подземного толчка магнитудой 7,7, в городе Мандалай в центральной части Мьянмы. Афтершоки ощущались вплоть до Бангкока в соседнем Таиланде.

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Мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла в Мьянме унесло жизни более 1000 человек, и власти предупреждают, что число жертв значительно возрастет.

Мощное землетрясение потрясло центральный город Мьянмы Мандалай около полудня в пятницу по местному времени, принеся значительные разрушения на обширной территории одной из беднейших стран мира.

Полные масштабы трагедии стали ясны не сразу - в Мьянме, охваченной гражданской войной, информация жестко контролируется.

"Ожидается, что число погибших и раненых будет расти", - заявил глава военного правительства Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлаинг, объявляя по телевидению последнее число погибших.

Пациенты эвакуируются из больницы после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке, Таиланд, пятница, 28 марта 2025 г. Tadchakorn Kitchaiphon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Сотни человек числятся пропавшими без вести, почти 2400 человек получили ранения в результате землетрясения.

По меньшей мере 10 человек погибли в столице Таиланда Бангкоке, расположенном в 1330 км к юго-востоку от эпицентра, после обрушения строящегося высотного здания. Власти также сообщили, что более десятка человек получили ранения различной степени тяжести и более 100 человек пропали без вести на трех строительных площадках.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в полдень недалеко от второго по величине города Мьянмы - Мандалая. За ним последовали афтершоки, более 50, по данным национальных геологических агентств, самый сильный из которых имел магнитуду 6,4.

Спасатели работают на месте возводимого высотного здания, обрушившегося после землетрясения магнитудой 7,7 в Бангкоке, Таиланд, пятница, 28 марта 2025 г. Wason Wanichakorn/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Мьянма находится в поясе активных землетрясений, хотя многие из них обычно происходят в малонаселенных районах, а не в городах, как те, что пострадали в пятницу.

По оценкам Геологической службы США - американского государственного научного агентства - число погибших в результате землетрясений в Мьянме может превысить 10 000 человек.

По сообщениям, в Мандалае землетрясение обрушило несколько зданий, включая один из крупнейших монастырей города. На фотографиях из столицы Нейпьидо видно, как спасатели извлекают пострадавших из-под обломков нескольких зданий, в которых жили государственные служащие.

Трамп предлагает помощь

Правительство Мьянмы заявило, что в наиболее пострадавших районах очень востребована кровь. В стране, где предыдущие правительства не всегда спешили принимать иностранную помощь, Мин Аунг Хлаинг заявил, что Мьянма готова принять помощь из-за рубежа.

Организация Объединенных Наций уже выделила 5 миллионов долларов в качестве первой помощи. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон также собирается помочь оказавшейся в бедствии стране, но некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу этих усилий, учитывая резкое сокращение иностранной помощи, проводимое его администрацией.

Здание повреждено в результате землетрясения в пятницу, 28 марта 2025 года, в Нейпьидо, Мьянма. Aung Shine Oo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Несколько стран, включая Малайзию, Россию и Китай, направили спасателей в пострадавшие районы.

Но на фоне кадров разбитых и потрескавшихся дорог, сообщений о рухнувшем мосте и прорвавшейся плотине возникли опасения по поводу того, как спасатели смогут добраться до некоторых районов страны, уже переживающей гуманитарный кризис.