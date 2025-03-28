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Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль впервые с ноября ударил по Бейруту в ответ на ракетный обстрел

Последствия израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута Дахие, 28 марта 2025 года.
Последствия израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута Дахие, 28 марта 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Alexander KazakevichDavid O'Sullivan и AP
Опубликовано
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Израиль будет наносить удары "по всей территории Ливана против любой угрозы", заявил в пятницу Биньямин Нетаньяху. Ливанская армия заявила, что обнаружила ракетную установку, из которой утром обстреляли Израиль, и расследует, какая группировка за этим стоит.

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Израиль впервые ударил по ливанской столице Бейруту с ноября, когда было заключено перемирие между с группировкой "Хезболлах", после того, как в пятницу утром с территории Ливана по северу еврейского государства были выпущены две ракеты.

По словам израильских военных, одна из ракет "Хезболлах" была перехвачена, а другая упала на территории самого Ливана. В городе Кирьят-Шмона и близлежащих населённых пунктах Тель-Хай, Маргалиот и Мисгав-Ам прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Шиитская боевая группировка "Хезболлах" отрицает факт запуска ракет и обвиняет Израиль в поиске предлога для возобновления атак.

Как сообщает ЦАХАЛ, ВВС Израиля поразили 15 целей "Хезболлах", в том числе здание южном пригороде Бейрута Дахие, которое, как утверждается, использовалось радикалами в качестве склада беспилотников.

"ЦАХАЛ заранее предупредил гражданских лиц об ударе и продолжит операции, чтобы устранить любую угрозу гражданскому населению Государства Израиль", – говорится в армейском коммюнике, опубликованном на платформе X.

Израиль будет наносить удары "повсюду в Ливане против любой угрозы", заявил в пятницу Биньямин Нетаньяху.

Мы продолжим неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, при этом атакуя любую угрозу Государству Израиль на всей территории Ливана. Мы обеспечим безопасное возвращение всех наших жителей севера страны в свои дома.
Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля
Последствия израильского удара по южному пригороду Бейрута Дахие, 28 марта 2025 года.
Последствия израильского удара по южному пригороду Бейрута Дахие, 28 марта 2025 года.Hussein Malla/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам выступил с заявлением, в котором призвал военных "выявить тех, кто стоит за безответственными ракетными обстрелами, угрожающими стабильности и безопасности Ливана", и взять их под стражу.

Позже ливанская армия сообщила, что обнаружила ракетную установку, использовавшуюся при утреннем нападении на Израиль, в ходе которого было выпущено два снаряда.

В заявлении Ливанских вооружённых сил говорится, что их войска нашли ракетную установку в районе Какааит аль-Джиср, недалеко от Набатии, и начали расследование, чтобы выяснить, какая группировка стоит за обстрелом.

При этом ответные удары Израиля по ливанской территории совпали с визитом в Париж президента Ливана Жозефа Ауна – его первой официальной поездкой на Запад после вступления в должность.

Эммануэль Макрон назвал удары "неоправданными" и заявил, что планирует позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу.

"Односторонние действия, которые нарушают обязательства [соблюдать перемирие], играют на руку "Хезболлах", – добавил французский лидер.

В результате израильских ударов в Газе погибли пресс-секретарь ХАМАС и семья из шести человек

Министерство здравоохранения сектора Газа, контролируемого движением ХАМАС, сообщило в пятницу, что с момента возобновления израильских бомбардировок 18 марта в палестинском анклаве погибли 896 человек, в том числе 41 – за последние сутки.

Как утверждается, в результате отдельных израильских ударов на севере сектора в ночь на четверг погибла "семья из шести человек и представитель ХАМАС".

Удар пришёлся по палатке, в которой находился представитель группировки Абдель Латиф аль-Кану на севере Газы.

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"ВВС Израиля нанесли сегодня более 25 ударов по сектору Газа, поразив боевиков и объекты инфраструктуры, принадлежащие ХАМАС и другим террористическим группировкам", – заявили в ЦАХАЛ.

Израиль возлагает ответственность за срыв перемирия на ХАМАС и требует освободить больше заложников до начала новых переговоров о перемирии.

Последствия израильского удара, Дейр-эль-Балах, сектор Газа, 25 марта 2025 года.
Последствия израильского удара, Дейр-эль-Балах, сектор Газа, 25 марта 2025 года.Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Боевики заявляю, что освободят оставшихся пленников только в обмен на палестинских заключённых, длительное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

На территории анклава удерживаются 59 заложников, 24 из которых, предположительно, живы.

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