Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль впервые с ноября ударил по Бейруту в ответ на ракетный обстрел

Израиль будет наносить удары "по всей территории Ливана против любой угрозы", заявил в пятницу Биньямин Нетаньяху. Ливанская армия заявила, что обнаружила ракетную установку, из которой утром обстреляли Израиль, и расследует, какая группировка за этим стоит.

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Израиль впервые ударил по ливанской столице Бейруту с ноября, когда было заключено перемирие между с группировкой "Хезболлах", после того, как в пятницу утром с территории Ливана по северу еврейского государства были выпущены две ракеты.

По словам израильских военных, одна из ракет "Хезболлах" была перехвачена, а другая упала на территории самого Ливана. В городе Кирьят-Шмона и близлежащих населённых пунктах Тель-Хай, Маргалиот и Мисгав-Ам прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Шиитская боевая группировка "Хезболлах" отрицает факт запуска ракет и обвиняет Израиль в поиске предлога для возобновления атак.

Как сообщает ЦАХАЛ, ВВС Израиля поразили 15 целей "Хезболлах", в том числе здание южном пригороде Бейрута Дахие, которое, как утверждается, использовалось радикалами в качестве склада беспилотников.

"ЦАХАЛ заранее предупредил гражданских лиц об ударе и продолжит операции, чтобы устранить любую угрозу гражданскому населению Государства Израиль", – говорится в армейском коммюнике, опубликованном на платформе X.

Израиль будет наносить удары "повсюду в Ливане против любой угрозы", заявил в пятницу Биньямин Нетаньяху.

Мы продолжим неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, при этом атакуя любую угрозу Государству Израиль на всей территории Ливана. Мы обеспечим безопасное возвращение всех наших жителей севера страны в свои дома. Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Последствия израильского удара по южному пригороду Бейрута Дахие, 28 марта 2025 года. Hussein Malla/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам выступил с заявлением, в котором призвал военных "выявить тех, кто стоит за безответственными ракетными обстрелами, угрожающими стабильности и безопасности Ливана", и взять их под стражу.

Позже ливанская армия сообщила, что обнаружила ракетную установку, использовавшуюся при утреннем нападении на Израиль, в ходе которого было выпущено два снаряда.

В заявлении Ливанских вооружённых сил говорится, что их войска нашли ракетную установку в районе Какааит аль-Джиср, недалеко от Набатии, и начали расследование, чтобы выяснить, какая группировка стоит за обстрелом.

При этом ответные удары Израиля по ливанской территории совпали с визитом в Париж президента Ливана Жозефа Ауна – его первой официальной поездкой на Запад после вступления в должность.

Эммануэль Макрон назвал удары "неоправданными" и заявил, что планирует позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу.

"Односторонние действия, которые нарушают обязательства [соблюдать перемирие], играют на руку "Хезболлах", – добавил французский лидер.

В результате израильских ударов в Газе погибли пресс-секретарь ХАМАС и семья из шести человек

Министерство здравоохранения сектора Газа, контролируемого движением ХАМАС, сообщило в пятницу, что с момента возобновления израильских бомбардировок 18 марта в палестинском анклаве погибли 896 человек, в том числе 41 – за последние сутки.

Как утверждается, в результате отдельных израильских ударов на севере сектора в ночь на четверг погибла "семья из шести человек и представитель ХАМАС".

Удар пришёлся по палатке, в которой находился представитель группировки Абдель Латиф аль-Кану на севере Газы.

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"ВВС Израиля нанесли сегодня более 25 ударов по сектору Газа, поразив боевиков и объекты инфраструктуры, принадлежащие ХАМАС и другим террористическим группировкам", – заявили в ЦАХАЛ.

Израиль возлагает ответственность за срыв перемирия на ХАМАС и требует освободить больше заложников до начала новых переговоров о перемирии.

Последствия израильского удара, Дейр-эль-Балах, сектор Газа, 25 марта 2025 года. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Боевики заявляю, что освободят оставшихся пленников только в обмен на палестинских заключённых, длительное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

На территории анклава удерживаются 59 заложников, 24 из которых, предположительно, живы.