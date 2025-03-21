Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США

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В четверг американский президент Дональд Трамп подписал указ о начале процесса ликвидации Министерство образования США.

Соответствующее обещание он давал во время своей предвыборной кампании 2024 года. По выражению Трампа, ведомство "заражено либеральной идеологией" и занимается "расточительной деятельностью".

В приказе, под которым президент поставил подпись на специальной церемонии в присутствии школьников и преподавателей в Белом доме, говорится, что министр образования Линда Макмэн "в максимальной степени, в соответствии с законом, предпримет все необходимые шаги для содействия закрытию Министерства образования и возвращения полномочий в сфере образования штатам и местным сообществам".

Сам американский лидер на церемонии сообщил, что за последние годы бюджет ведомства увеличился вдвое, а результаты национальных образовательных тестов не улучшились.

Trump holds up a signed executive order as young people hold up copies of the executive order they signed at an education event in the White House's East Room, March 20, 2025 Ben Curtis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"Соединённые Штаты тратят на образование больше средств, чем любая другая страна, и больше денег на одного ученика, чем любая другая страна. Тем не менее по успеваемости мы находимся в самом низу рейтинга", - пояснил он.

Для упразднения требуется согласие Конгресса США, который учредил министерство в 1979 году. Однако Трамп дал понять, что сделает это в обход законодательного органа, в котором ему недостаёт голосов.

“Моя администрация предпримет все законные шаги, чтобы закрыть департамент и как можно быстрее. Это не приносит нам никакой пользы”, - сказал хязин Белого дома .

"Мы собираемся вернуть образование обратно в штаты, где ему и место", - добавил он.

"Расширить возможности штатов и сообществ"

В своём заявлении Белый дом отметил, что решение о закрытии принято с целью "улучшить качество образования путём расширения прав и возможностей родителей, штатов и сообществ".

В нём сказано, что ежегодно на школы тратятся 60 миллиардов долларов американских налогоплательщиков, и эти средства "в основном распределяются Министерством образования" с его "неподотчётной бюрократией".

Ведомство контролирует около 100 тысяч государственных и 34 тысяч частных школ в стране. При этом, федеральное правительство не разрабатывает обязательную учебную программу - это входит в компетенцию правительств штатов и местных органов власти, которые обеспечивают 90% финансирования школ, пишут американские СМИ. Лишь оставшиеся 10% средств поступают из федерального бюджета.

Однако Министерство образования отвечает за реализацию программы Title 1 стоимостью 18,4 миллиардов долларов по поддержке учащих с низким уровнем дохода и программы Idea на 15,5 миллиардов долларов, покрывающей расходы на получение образования детей с ограниченными возможностями.

Трамп сказал Линде Макмэн, что она, как он надеется, - последний министр образования США. Ben Curtis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Администрация Трампа заявила, что сворачивать эти программы не собирается. Судя по всему, гранты теперь будут поступать штатам напрямую, а местные власти будут сами решать - направлять их на поддержку учеников из уязвимых категорий или, например, переподготовку учителей и другие инициативы.

Трамп всё же обмолвился о том, что миноборазования всё же продолжит выполнять некоторые из функций, которые "не находятся за пределами особых потребностей".

Ранее Белый дом сообщал, что оно продолжит управлять студенческими займами, однако указ президента, похоже, говорит об обратном.

В нём прописано, что штата сотрудников Министерства образования недостаточно для надзора за кредитным портфелем в 1,6 триллиона долларов и оно "должно вернуть функции банка той организации, которая способна обслуживать студентов Америки".

Администрация Трампа с начала марта потрошит ведомство. Его штат сокращается вдвое, свёрнуты десятки грантов и инициатив, включая программу разнообразия и инклюзивности.

"Неравенство доступа к образованию"

Пятничный указ приветствовали те, кто давно призывает ликвидировать "бюрократизированный" орган. Но защитники государственных школ утверждают, что ликвидация департамента приведёт к усилению неравенства детей в доступе к образованию.

"Это чёрный день для миллионов американских детей, которые зависят от федерального финансирования качественного образования, включая детей из бедных и сельских общин, родители которых голосовали за Трампа", - сказал Деррик Джонсон, президент NAACP.

Республиканцы уже заявили, что внесут соответствующий законопроект на голосование в Конгрессе, в то время как демократы выразили готовность блокировать его.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер охарактеризовал решение как "тиранический захват власти" и "один из самых разрушительных и губительных шагов, которые когда-либо предпринимал Дональд Трамп", пообещав вести решительную борьбу.