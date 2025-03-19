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В Мехико запретили "кровавую" корриду

Тореадор выступает на площади Мехико в Мехико, 28 января 2024 года
Тореадор выступает на площади Мехико в Мехико, 28 января 2024 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
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Законопроект запрещает убивать быков и использовать в боях острые предметы, которые могут ранить животных.

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Законодатели в Мехико подавляющим большинством проголосовали за запрет жестокой корриды, что вызвало возмущение поклонников традиционных поединков с быками и ликование защитников животных.

Законопроект, одобренный 61 голосом (1 - против), запрещает убивать быков и использовать острые предметы, которые могут ранить их.

Он также устанавливает ограничения на время нахождения быков на ринге - всё это входит в инициативу, получившую название "коррида без насилия".

Это решение вызвало гневные протесты ярых любителей традиционного зрелища. Некоторые из участников манифестаций под лозунгом "Быть поклонником la fiesta brava (корриды) - это не преступление, а предмет гордости" даже пытались прорвать полицейские заграждения перед зданием Конгресса.

Протестующие против корриды с плакатами, на которых написано: "Освободите людей, освободите животных", Мехико, 18 марта 2025 г.
Протестующие против корриды с плакатами, на которых написано: "Освободите людей, освободите животных", Мехико, 18 марта 2025 г.AP Photo

Тем временем на его ступеньках в оцеплении правоохранителей праздновали зоозащитники и законодатели, продвигавшие инициативу.

"Только так и никак иначе. Мы рады этому решению. Это огромный шаг на пути к улучшению обращения с животными", - сказала София Морин, активистка местной зоозащитной организации "Культура без пыток, Мексика без корриды".

Мэр Мехико Клара Бругада из правящей партии "Морена" поддержала активистов, заявив, что это решение превратит мексиканскую столицу в место, "где уважают права животных".

Голосование во вторник, похоже, стало попыткой найти компромисс между двумя враждующими сторонами после многолетних споров об этой практике.

Протестующий в костюме быка и рубашке с надписью на испанском "Нет корриде!" у здания Городского конгресса Мехико, 18 марта 2025 года
Протестующий в костюме быка и рубашке с надписью на испанском "Нет корриде!" у здания Городского конгресса Мехико, 18 марта 2025 годаAP Photo

Коррида является давней традицией и популярным развлечением в странах Латинской Америки, но подвергается критике за жестокое обращение с животными, поскольку их часто убивают в конце боя.

Зоозащитные НКО утверждают, что ежегодно в мирена корриде погибают около 180 000 быков.

В 2022 году суд в Мехико уже запрещал эту практику и даже закрыл одну из крупнейших в мире арену для поединков.

Судья постановил, что коррида нарушает права жителей города на здоровую окружающую среду, свободную от насилия. Тореадоры тогда настаивали, что это нанесло удар по экономике столицы.

В 2023 году Верховный суд Мексики без объяснения причин отменил этот запрет, и арены для корриды вновь заполнили поклонники "фиесты бравы".

Зрители ждут начала корриды на арене Plaza Mexico в Мехико, 28 января 2024 г.
Зрители ждут начала корриды на арене Plaza Mexico в Мехико, 28 января 2024 г.AP Photo

Миллионная индустрия

Национальная ассоциация заводчиков бойцовых быков Мексики утверждает, что коррида прямо обеспечивает 80 000 и косвенно 146 000 рабочих мест по всей стране.

В целом индустрия приносит около 400 миллионов долларов (367 миллионов евро) в год.

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Во вторник, выступая перед городским конгрессом, депутат от партии зел`ных Хесус Сесма признал, что это решение вызовет гнев у определ`нной части населения города.

"Тем семьям, которые сегодня расстроены, мы хотим сказать, что никто не потеряет работу", - сказал он.

"Мы нашли золотую середину, чтобы продолжать проводить корриду, но уже без насилия".

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