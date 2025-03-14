Как решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы в ЕС?

Европейская комиссия определила 42 дефицитные профессии. Больше всего их в строительстве, транспорте и здравоохранении.

РЕКЛАМА

Чтобы оставаться конкурентоспособным, Европейский союз нуждается в квалифицированной рабочей силе.

В последние дни Еврокомиссия и Европарламент занялись этим вопросом.

"Четыре из пяти компаний испытывают трудности с поиском необходимых им работников с нужными навыками. В ЕС существует более 40 профессий, по которым наблюдается дефицит, особенно в таких ключевых секторах, как строительство, торговля, транспорт и медицина", - сообщила вице-президент Европейской комиссии, отвечающая за социальные права, навыки и качественную занятость, Роксана Мынзату в Европейском парламенте в Страсбурге.

Нехватка квалифицированной рабочей силы обусловлена проблемами спроса и предложения, а также несоответствием квалификации работников потребностям работодателей".

"Может возникнуть давление из-за спроса. Что касается профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, то, учитывая, что они развиваются так быстро, мы не знаем, каким будет спрос через пять или десять лет. Как же мы можем подготовиться к получению этих специфических знаний? Очевидно, что системы образования к этому не готовы", - сказал в беседе с Euronews эксперт по навыкам и рынку труда Европейского центра развития профессионального образования (Cedefop) Илиас Ливанос.

42 профессии в дефиците

Дефицит может усугубиться из-за демографических факторов, а также цифровых и экологических преобразований.

"Во-первых, демография. До 2050 года ЕС будет терять по миллиону работников ежегодно", - объясняет старший научный сотрудник Института Эгмонт Питер Бош.

Вторая причина, по словам Боша, быстрое изменение типа навыков, которые потребуются в связи с роботизацией, искусственным интеллектом, тем, что происходит в различных секторах.

"Третья причина - экономическое восстановление Европы, когда многие государства ЕС и сам Европейский союз выделяют большие суммы денег", - добавляет он.

План перевооружения Европы, предложенный Еврокомиссией и предусматривающий бюджет в 800 млрд евро, а также масштабный план инвестиций в оборону и инфраструктуру, представленный будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, потребуют набора персонала во многих секторах, считает Петер Бош.

Свою роль в этом должны сыграть не только система образования, но и компании.

"Не существует какого-то одного владельца системы профессиональных навыков", - говорит Илиас Ливанос.

Хотя система формального образования играет важную роль в развитии навыков, непрерывное обучение также является"* обязанностью отдельных лиц и работодателей", считает эксперт.

Четыре столпа Союза навыков

Новая "дорожная карта" ЕС определяет курс.

Пятого марта европейские власти выступила с новой инициативой. Она называется Союз навыков и направлена на развитие профессиональной подготовки для повышения конкурентоспособности Европы.

РЕКЛАМА

В основе этого подхода лежат четыре столпа:

инвестировать в образование и обучение

содействовать профессиональной переподготовке

поощрять мобильность студентов и работников,

сделать ЕС более привлекательным для иностранных рабочих

Если говорить конкретно, то Еврокомиссия хочет запустить "гарантии квалификации", например, чтобы"помочь компаниям нанимать или обучать людей, которые рискуют потерять работу", объясняет Роксана Мынзату.

Другой флагманский проект под названием "Выбирай Европу" направлен на привлечение в ЕС исследователей из третьих стран.

Европейская исполнительная власть также хочет поддержать визы для иностранных студентов, укрепить пакт о навыках, чтобы поддержать повышение квалификации и переподготовку работников, и сделать программу университетских обменов Erasmus+ более доступной.

РЕКЛАМА

ЕС не единственный участник гонки, предупреждает Петер Бош.

"Не только Евросоюз будет нуждаться в квалифицированных кадрах, но и Китай, Индия, арабские страны. Арабские страны предлагают огромные зарплаты людям, которые приезжают к ним работать", - говорит Бош.

По его словам, Европейский союз только "просыпается, но ему нужно сделать это как можно быстрее".