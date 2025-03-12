Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте доставлен в Гаагу

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В среду, 12 марта экс-президент Филиппин Родриго Дутерте был доставлен в Гаагу, чтобы предстать перед Международным уголовным судом по обвинению в преступлениях против человечности.

Днем ранее он был арестован в аэропорту Манилы по выданному судом пять дней назад ордеру.

Перед зданием Международного уголовного суда в Гааге собрались как сторонники Дутерте, так и его противники.

"Мы помним время его правления, когда его администрация, по сути, предоставила абсолютную неприкосновенность и поощряла культуру террора против всех, кто подозревался в употреблении наркотиков. Не было никаких надлежащих судебных процессов. 30 тысяч человек были убиты без суда и следствия, среди них - более 100 несовершеннолетних", - сказала противница действий бывшего президента Алодик Сантос.

В 2019 году Филиппины вышли из Международного уголовного суда по решению Дутерте. Однако МУС сохранил юрисдикцию в отношении преступлений, совершённых в стране в период их членства.

Правозащитная организация Amnesty International назвала арест Дутерте "долгожданным шагом к справедливости для тысяч жертв "войны с наркотиками", которая погрузила большую часть Филиппин в траур".

По данным МУС, в период с ноября 2011 года по март 2019 года в рамках проводимой филиппинскими властями кампании были убиты от 12 до 30 тысяч человек за употребление или продажу наркотиков, причем часть расправ, предположительно, была совершена без суда и следствия во время полицейских операций.