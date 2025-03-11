NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Контейнеровоз врезался в танкер у берегов Британии

ФИЛЬМ: Нефтяной танкер возле порта Килпилахти в Порвоо на берегу Финского залива, 7 января 2025 года, иллюстрация
ФИЛЬМ: Нефтяной танкер возле порта Килпилахти в Порвоо на берегу Финского залива, 7 января 2025 года, иллюстрация Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у побережья Великобритании недалеко от Халла, что привело к пожару. Часть топлива вылилась в море

РЕКЛАМА

Нефтяной танкер, перевозивший авиационное топливо и контейнеровоз с токсичными химикатами столкнулись в понедельник Северном море у восточного побережья Великобритании примерно в 20 км от города Кингстон-апон-Халл. Оба судна загорелись. Один человек числится пропавшим без вести.

Британские власти выслали на место происшествия вертолёт, спасательные шлюпки и пожарные суда. Действия по ликвидации последствий инцидента координировала береговая охрана.

По предварительным данным, танкер Stena Immaculate под флагом США прибыл из Греции и стоял на якоре, когда с ним столкнулось грузовое судно Solong под флагом Португалии. Оно направлялось из шотландского порта Грейнджмут в Роттердам в Нидерландах. Как сообщается, часть топлива вылилась в море, однако пока неясно, попали ли туда токсичные вещества с грузового судна.

Причина столкновения неизвестна, ведётся расследование. Спасательная операция на месте завершена.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

84-летний пенсионер в Англии отбился от грабителя в прачечной

Великобритания заморозила активы ультраправой группы Blood and Honour

Рождественский хор для королевской четы