Контейнеровоз врезался в танкер у берегов Британии

By Euronews

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у побережья Великобритании недалеко от Халла, что привело к пожару. Часть топлива вылилась в море

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Нефтяной танкер, перевозивший авиационное топливо и контейнеровоз с токсичными химикатами столкнулись в понедельник Северном море у восточного побережья Великобритании примерно в 20 км от города Кингстон-апон-Халл. Оба судна загорелись. Один человек числится пропавшим без вести.

Британские власти выслали на место происшествия вертолёт, спасательные шлюпки и пожарные суда. Действия по ликвидации последствий инцидента координировала береговая охрана.

По предварительным данным, танкер Stena Immaculate под флагом США прибыл из Греции и стоял на якоре, когда с ним столкнулось грузовое судно Solong под флагом Португалии. Оно направлялось из шотландского порта Грейнджмут в Роттердам в Нидерландах. Как сообщается, часть топлива вылилась в море, однако пока неясно, попали ли туда токсичные вещества с грузового судна.

Причина столкновения неизвестна, ведётся расследование. Спасательная операция на месте завершена.