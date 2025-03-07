Суд Великобритании признал трёх болгарских граждан виновными в шпионаже в пользу России

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Лондонский суд присяжных признал трёх болгар, проживающих в Великобритании, виновными в шпионаже в пользу России.

30-летняя Ваня Габерова, 33-летняя Катрин Иванова и 39-летний Тихомир Иванчев виновны в шпионаже в "промышленных масштабах", посчитало жюри присяжных в Олд-Бейли (Центральный уголовный суд Лондона).

Прокуроры заявили, что троица, суд над которой начался в ноябре, в период с 2020-го по 2023-й годы работала по всей Европе (а именно: в Великобритании, Германии, Австрии, Испании и Черногории) по заданию российских спецслужб.

До ареста все трое жили в Лондоне и работали на обычных «гражданских» должностях: лаборантка, косметолог, декоратор.

В том числе им вменяется в вину шпионаж за военной базой США в Германии, где, как предполагалось, проходили подготовку украинские солдаты.

Обвиняемые также рассматривали возможность убийства Христо Грозева, болгарского журналиста и бывшего ведущего российского расследования в Bellingcat, или его похищения и вывоза в Россию, утверждает обвинение. Следили они и за шеф-редактором издания The Insider Романом Доброхотовым.

Двое других участников шпионской группы - Орлин Русев и Бисер Джамбазов - признали себя виновными в шпионаже и наличии поддельных документов, удостоверяющих личность.

Шпионской сетью, в которую входили трое обвиняемых, руководил австрийский бизнесмен Ян Марсалек, сбежавший в Россию в 2020 году. Бывший операционный директор финансового стартапа Wirecard, которого подозревают в хищении около 1,9 миллиарда евро со счетов компании, Марсалек скрылся в России. В конце декабря 2023 года газета The Wall Street Journal опубликовала расследование, в котором говорится, что Марсалек с высокой долей вероятности был российским шпионом.

Обвинительный приговор был вынесен в пятницу, через три года после того, как президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.