Национальный лидер Бердымухамедов о нейтралитете Туркменистана и связях с ЕС

В этом выпуске Eurasia Talks национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подтверждает приверженность страны нейтралитету, глобальному сотрудничеству и экономическому партнерству.

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Национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил нейтралитет страны как опору внешней политики.

Выступая перед Euronews, он подчеркнул приверженность страны мирной дипломатии, уважению международного права и экономическому сотрудничеству. «Мы не поддерживаем применение силы в международных делах», - заявил он, выступая за диалог для разрешения конфликтов.

Говоря об отношениях с ЕС, он подчеркнул потенциал энергетического сотрудничества и торговли. «Туркменистан готов укреплять отношения с Европой во взаимовыгодных отраслях», - заключил он.