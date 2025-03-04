Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

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Президент Дональд Трамп распорядился "приостановить" оказание военной помощи Украине после провальной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Официальный представитель Белого дома заявил, что Трамп нацелен на достижение мирного соглашения, чтобы положить конец более чем трехлетней войне, вызванной вторжением России в Украину, и хочет, чтобы Зеленский был "привержен" этой цели, пишут новостные агентства.

Чиновник добавил, что что это "не окончательное прекращение помощи". "Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы делаем паузу и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - цитирует его слова Fox News.

Трамп, который в своей предвыборной кампании обещал быстро прекратить войну в Украине, выражал все большее недовольство Зеленским, одновременно высказывая уверенность в том, что Владимиру Путину можно доверять в случае достижения перемирия в конфликте.

Ранее в понедельник Трамп обрушился на Зеленского за его слова о том, что конец войны России против Украины, вероятно, "еще очень и очень далек".

Эти комментарии прозвучали на фоне того, как видные союзники Трампа усиливают давление на Зеленского, требуя, чтобы он кардинально изменил свой подход или ушел в отставку.

Так, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что Дональд Трамп четко дал понять - дверь для Владимира Зеленского открыта, если тот "всерьез готов говорить о мире".

Отношения между Трампом и Зеленским стали накалились после скандальной встречи в Белом доме, где Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали украинского президента за то, что он недостаточно высоко оценивает со стороны США.

В своем предстоящем выступлении перед Конгрессом Трамп собирается обсудить будущее американо-украинского соглашения о редкоземельных минералах, которое теперь оказалось под вопросом.

US President Donald Trump and Vice President JD Vance meet with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in the Oval Office at the White House. AP Photo/ Mystyslav Chernov

Хотя ранее он отказался подписать соглашение с Украиной, сославшись на отсутствие благодарности со стороны президента Зеленского, Трамп, тем не менее, продолжает описывать сделку как "замечательную". Ожидается, что он раскроет подробности во время своего выступления во вторник.

Госсекретарь США Марко Рубио также заверил британских чиновников, что США привержены переговорам о прекращении российско-украинского конфликта, и выразил благодарность за усилия Великобритании по стимулированию Европы к укреплению своей обороны в телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.