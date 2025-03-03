Трамп осудил Зеленского за слова о том, что до окончания войны с РФ "ещё очень далеко"

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Президент США вновь подверг критике президента Украины, на этот раз за то, что тот предположил: до окончания войны России против Украины "еще очень и очень далеко".

“Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго с этим мириться!” - написал Трамп в своей соцсети Truth.

Речь идёт о комментариях, которые Владимир Зеленский сделал поздно вечером в воскресенье во время общения с журналистами в Лондоне: "До соглашения о прекращении войны ещё очень и очень далеко, и никто ещё не предпринял все эти шаги. Мир, который мы предвидим в будущем, должен быть справедливым, честным и, самое главное, устойчивым", сказал он в частности.

По мнению Анджелы Стент, бывшего сотрудника разведки США в России, "в этом и заключается интерес Путина: он не заинтересован в прекращении войны. Он считает, что Россия побеждает, хотя, конечно, ценой этого являются ужасные человеческие жертвы. И он считает, что с течением времени Запад будет все более расколот..."

"России будет гораздо легче выиграть эту войну на своих собственных условиях, особенно если у нее будет добровольный партнер в Белом доме. Так что, я думаю, президент Зеленский совершенно прав. Я думаю, что война будет продолжаться еще долго", - заявила Анджела Стент агентству ASSOCIATED PRESS.

Трамп повторил, что убежден: украинский лидер не хочет мира до тех пор, пока США поддерживают Киев. Он добавил, что Европа "категорически заявила, что не может выполнить эту работу без США".

Очередной шквал критики последовал через несколько дней после вспыхнувшей перед камерами всего мира размолвки в Белом доме, где Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс ругали украинского лидера за "неуважительное отношение" и недостаточную благодарность за поддержку, которую Киев получил от Вашингтона.

"Он должен сказать "я хочу заключить мир"", - ответил Дональд Трамп репортеру, спросившему его о том, что Владамир Зеленский должен сделать для возобновления переговоров с США в пятницу.

В свою очередь президент Украины заявил, что спор не должен повлиять на отношения между двумя странами, поскольку у них "достаточно крепкое партнерство". "Думаю, что наши отношения (с США) будут продолжаться, потому что это больше, чем эпизодические отношения", - заключил он.