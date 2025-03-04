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Сестра Ким Чен Ына: КНДР "может ответить" на прибытие американского авианосца в Южную Корею

Авианосец USS Carl Vinson сопровождают в военно-морской порт в Пусане, Южная Корея, воскресенье, 2 марта 2025 года.
Авианосец USS Carl Vinson сопровождают в военно-морской порт в Пусане, Южная Корея, воскресенье, 2 марта 2025 года. Авторское право Son Hyung-ju/Yonhap via AP
Авторское право Son Hyung-ju/Yonhap via AP
By Oman Al Yahyai и AP
Опубликовано
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Ким Ё Чжон заявила, что размещение USS Carl Vinson показывает: Вашингтон проявляет "враждебную и конфронтационную волю" по отношению к Северной Корее. Эксперты считают, что КНДР может активизировать испытания оружия после прибытия в Южную Корею американского авианосца.

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Влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон предупредила, что её страна может ответить на прибытие в воскресенье американского авианосца в Южную Корею.

Ким Ё Чжон заявила, что размещение USS Carl Vinson показывает, что Вашингтон проявляет "враждебную и конфронтационную волю" по отношению к Северной Корее. Брат и сестра лидера КНДР также обвинили США и их союзников в "истерии и конфронтации".

Военное присутствие США в регионе - "порочная привычка", которая "негативно влияет на безопасность КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики)", заявила сестра Ким Чен Ына.

По мнению аналитиков, её заявление свидетельствует, что Северная Корея, скорее всего, активизирует испытания оружия и сохранит враждебную позицию по отношению к США.

Позже Министерство обороны Южной Кореи заявило, что готово ответить на любые провокации со стороны КНДР, сославшись на прочность военного союза с США.

Корабль американских ВМС Carl Vinson и его ударная группа достигли южнокорейских вод в воскресенье, через четыре дня после того, как Северная Корея провела 4-е в этом году испытание крылатой ракеты.

Трамп заявил, что стремится возобновить переговоры с Ким Чен Ыном. После ряда встреч на высшем уровне в 2018 и 2019 годах дипломатические усилия потерпели крах из-за спора о санкциях.

Северная Корея пока не ответила на последние предложения Трампа. Здесь заявили, что с начала второго срока президента США в январе враждебные действия против Пхеньяна усилились.

Эксперты полагают, что Ким Чен Ын вряд ли пойдет на контакт с Дональдом Трампом в ближайшем будущем, поскольку в настоящее время приоритетом для него является поддержка войны России в Украине.

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