Мерц назвал стычку между президентами США и Украины "спровоцированной эскалацией"

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Лидер ХДС Фридрих Мерц, который, вероятно, станет следующим канцлером Германии, назвал словесную перепалку между президентами США и Украины спровоцированной эскалацией с американской стороны.

По словам Мерца, он несколько раз пересматривал видео спора между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джи Ди Вэнсом, и был удивлен, в том числе тоном общения в Овальном кабинете. "Это не помогло делу", - заключил Мерц.

Лидер победившего на выборах в бундестаг консервативного блока ХДС/ХСС призвал Европу готовиться к тому, что ей придется гораздо больше заниматься своей безопасностью и делать все возможное, чтобы удержать американцев на континенте.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал стычку в Белом доме "ошеломляющей сценой", отмеченной жестокостью и желанием унизить украинского лидера. Байру увидел в этом способ заставить Зеленского сдаться с помощью угроз, чтобы он подчинился требованиям агрессоров.

В минувшее воскресенье встрече в Лондоне европейские лидеры согласились и впредь оказывать военную помощь Украине и усилить экономическое давление на Россию.

Глава британского правительства Кир Стармер заявил о необходимости срочно добиваться заключения мирного соглашения, подчеркнув, что любой прочный мир должен гарантировать суверенитет и безопасность Украины.