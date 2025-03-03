Состояние папы римского улучшилось

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Состояние папы Франциска остается стабильным, и, как сообщили в Ватикане, в воскресенье ему не потребовалась механическая вентиляция легких.

Это свидетельствует о том, что понтифик в пятницу преодолел возможные осложнения после респираторного кризиса, и что его дыхание улучшается, но он всё ещё остаётся в больнице с пневмонией.

Врачи сообщили, что папа римский продолжает получать дополнительную высокопоточную оксигенацию после приступа кашля в пятницу - это вызвало опасения, что у него может быть новая лёгочная инфекция.

В заключении говорится, что состояние Папы стабильно, но клиническая картина остается сложной, а прогноз - осторожным, то есть понтифик ещё не вне опасности.

Франциск, который находится в больнице с 14 февраля, молился в своей личной часовне и участвовал в мессе в воскресенье после утреннего визита государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина и главы его администрации архиепископа Эдгара Пенья Парра.

Папа пропустил еженедельное полуденное благословение, вместо этого распространив послание, в котором поблагодарил своих врачей за заботу, а доброжелателей - за молитвы.

"Отсюда война кажется ещё более абсурдной, - говорится в послании Франциска, которое он подготовил в последние дни. - Я чувствую в своем сердце благословение, которое скрыто в хрупкости, потому что именно в такие моменты мы еще больше учимся уповать на Господа. /.../ В то же время я благодарю Бога за то, что он дал мне возможность разделить телом и духом состояние стольких больных и страдающих людей".

Многие признаки указывают на то, что состояние Папы улучшается после того, как в пятницу днем у него случился респираторный криз, в результате которого он вдохнул рвотные массы во время приступа кашля.

Самое длительное пребывание в больнице

Папа страдает заболеванием лёгких и был госпитализирован 14 февраля после того, как приступ бронхита перерос в осложненную двустороннюю пневмонию.

Нынешняя госпитализация стала для него четвёртой и самой продолжительной с тех пор, как он стал понтификом в 2013 году.

Франциск страдает от респираторных проблем большую часть своей жизни, после того как в молодости ему удалили часть одного легкого.

График папы был изменён с учётом интенсивного лечения - в воскресенье он третью неделю подряд не смог возглавить молитву Angelus.

На следующей неделе понтифик во второй раз за 12 лет пребывания на папском престоле не сможет возглавить службу Пепельной среды, знаменующую начало Великого поста. Ожидается, что его заменит один из кардиналов.

В пятницу, молясь о здоровье Папы, аргентинский кардинал Виктор Мануэль Фернандес сказал:

"Конечно, сердцу Святого Отца близко, что наша молитва не только за него, но и за всех тех, кто в этот особенный драматический и полный страданий момент в мире несёт тяжелое бремя войны, болезни, нищеты".

Ватикан ежедневно выпускает две сводки о состоянии здоровья Папы.