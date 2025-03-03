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Умер донор-рекордсмен, спасший миллионы детей

Плазма Джеймса Харрисона содержала редкое антитело под названием Anti-D.
Плазма Джеймса Харрисона содержала редкое антитело под названием Anti-D. Авторское право Red Cross Australian Lifeblood
Авторское право Red Cross Australian Lifeblood
By Rory Sullivan
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Плазма австралийца Джеймса Харрисона содержала редкое антитело Anti-D, которое используется для профилактики гемолитической болезни плода и новорожденного. Он сдавал кровь всю сознательную жизнь.

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Его донорская плазма спасла миллион жизней... В возрасте 88 лет в Новом Южном Уэльсев Австралии умер Джеймс Харрисон, едва ли не самый известный донор крови в мире в пользу младенцев.

По подсчетам Австралийского Красного Креста, прозванный "человеком с золотой рукой" Харрисон спас 2,4 миллиона младенцев. Его плазма содержала редкое антитело под названием Anti-D; оно нужно для изготовления сыворотки, которая предупреждают развитие гемолитической болезни плода и новорожденного в случае несовместимости крови матери.

Врачи точно не знают, почему кровь Харрисона так насыщена этими антителами. Они предполагает, что это может быть связано с переливанием, которое самому Харрисону сделали в подростковом возрасте. Тогда же, по воспоминаниям его близких, Джеймс и решил стать донором. Мужчина регулярно, каждые две недели, сдавал кровь со своих 18 до 81 года, не пропустив ни одного сеанса.

"Без затрат и боли"

В 2005 году он установил мировой рекорд по количеству сданной плазмы крови и удерживал его до 2022 год. Дочь Харрисона Трейси рассказала, как отец гордился тем, что "спас столько жизней без всяких затрат и боли". А Стивен Корнелиссен, исполнительный директор группы Lifeblood, подразделения Австралийского Красного Креста, назвал Харрисона "замечательным, стоически добрым и щедрым" человеком. "Джеймс протягивал руку помощи другим людям и детям, которых он никогда не узнает, не ждал ничего взамен", - отметил Корнелиссен.

Даже после своей смерти Харрисон продолжит миссию спасения. В рамках совместного проекта Институт медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл в Мельбурне и компания Lifeblood успешно вырастили антитело Харрисона в лаборатории. Исследователи надеются, что этот прорыв однажды сможет предотвратить гемолитическую болезнь плода и новорожденного у женщин во всем мире.

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