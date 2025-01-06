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Французские фермеры протестуют против сделки ЕС с МЕРКОСУР

Протесты фермеров во Франции
Протесты фермеров во Франции Авторское право Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Французские фермеры протестуют против договора о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Демонстранты перекрыли автодороги в Лионе, Марселе и Париже.

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Французские фермеры снова выходят на акции протеста. В понедельник 6 января демонстранты заблокировали ряд автомагистралей, ведущих в Лион, Марсель и Париж. Колонны тракторов, направлявшиеся в столицу остановили полицейские.

Фермеры выступают против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Профсоюзы фермеров хотят получить от властей гарантии защиты сельскохозяйственного сектора Франции.

Фермер, участник протеста: "Некоторые люди выходят на демонстрации, потому что хотят денег. Мы не хотим ничего, кроме применения европейских правил, одинаковых для всех. Мы, не Луну с неба просим. Другое дело — контроль, который раздражает нас ежедневно. Вы все знаете, что это такое. Мы хотим, чтобы этот контроль распространялся на импортную продукцию, а не на нашу. Мы эти сыты по горло".

Фермеры опасаются, что соглашение с МЕРКОСУР, открывающее европейские рынки для южноамериканской сельхозпродукции, приведет к снижению цен и разорению французских хозяйств, особенно небольших. Поэтому аграрии требуют прекращение "массового" импорта, упрощение стандартов, гарантии цен и достойного дохода.

На тринадцатое января запланирована встреча представителей профсоюзов фермеров с премьер-министром Франсуа Байру.

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