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Израиль прекратил пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа

Грузовики с гуманитарной помощью въезжают через КПП Керем-Шалом из Египта в сектор Газа, 22 января 2025 года
Грузовики с гуманитарной помощью въезжают через КПП Керем-Шалом из Египта в сектор Газа, 22 января 2025 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Daniel Bellamy и AP
Опубликовано
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Израиль заявил, что прекращает ввоз всех товаров и грузов в сектор Газа. В субботу завершился первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС, США предложили продлить перемирие на время Рамадана и Песаха.

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Израиль остановил постановки гуманитарной помощи в сектор Газа, заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Там также предупредили ХАМАС о "дополнительных последствиях", если палестинская группировка не примет предложение США о продлении режима прекращения огня.

Ранее остановить огонь до конца мусульманского Рамадана и иудейского Песаха, то есть до 20 апреля, согласился Тель-Авив. Предложение поступило от посланника администрации президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

ХАМАС в свою очередь обвинил Израиль в попытке сорвать хрупкое перемирие и заявил, что решение прекратить поставки гуманитарной помощи было "дешевым вымогательством, военным преступлением и вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня".

Израиль контролирует все пограничные переходы Газы, включая пункт пересечения границы с Египтом.

Первый этап соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня, который предусматривал увеличение объема гуманитарной помощи, истек в субботу. Двум сторонам еще предстоит договориться о втором этапе, в рамках которого ХАМАС должен был освободить десятки оставшихся заложников в обмен на вывод израильских войск и длительное прекращение огня.

Работники Организации Объединенных Наций и Красного Полумесяца готовят помощь к распределению на складе БАПОР в Дейр-эль-Бале, 23 октября 2023 года
Работники Организации Объединенных Наций и Красного Полумесяца готовят помощь к распределению на складе БАПОР в Дейр-эль-Бале, 23 октября 2023 годаAP Photo

Согласно предложению, ХАМАС освободит половину заложников в первый день, а остальных — когда будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, сообщила офис канцелярия Биньямина Нетаньяху.

США, Египет и Катар, которые уже более года выступают посредниками между Израилем и ХАМАС, не дали немедленных комментариев. ХАМАС пока не отреагировал на предложение.

Гуманитарный кризис в Газе

Палестинцы, живущие в секторе Газа, переживают гуманитарный кризис, и если помощь будет запрещена к ввозу на территорию, их страдания только усилятся.

Согласно докладу ООН об оценке ущерба и потребностей, более 60% домов в анклаве — около 292 тысяч — и 65% дорог были разрушены.

Многие люди остаются без крова и не имеют чистой воды и надлежащих санитарных условий, что делает их уязвимыми для болезней.

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