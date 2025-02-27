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Трамп: "Украина может забыть о вступлении в НАТО"

Президент Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне, среда, 26 февраля 2025 года.
Президент Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне, среда, 26 февраля 2025 года. Авторское право Pool via AP
Авторское право Pool via AP
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
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Президент США провёл первое заседание кабинета министров. На нём Дональд Трамп высказался о планируемой сделке по природным ресурсам с Украиной и гарантиях безопасности для неё.

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В среду президент США Дональд Трамп провёл первое заседание нового кабинета министров, на котором обсуждался широкий спектр тем: начиная от экономики, пошлин на импорт из Европы, заканчивая отношениями с Россией и войной в Украине.

Трамп также пригласил выступить на встрече Илона Маска, который сидел в стороне от министров в рубашке с надписью "IT Support" и кепке с "Make America Great Again".

Евросоюз "был создан, чтобы надувать США".

Трамп объявил, что всё же введёт тарифы в размере 25% на импорт из Канады и Мексики. Новые меры, принятие которых было отложено в прошлом месяце в связи с переговорами с вышеуказанными странами по охране границ, вступят в силу 2 апреля.

Президент США пообещал обложить 25-процентными пошлинами и товары из ЕС, пояснив, что этот блок "был создан, чтобы надувать Соединённые Штаты". Как предполагается, новые тарифы коснутся ввозимых из Европы автомобилей, фармацевтических препаратов и микросхем.

На заседании кабмина Трамп, кроме того, подчеркнул, что США чувствуют себя обманутыми.

"Они (ЕС) не покупают наши автомобили, ни нашу сельскохозяйственную продукцию. Они используют все возможные уловки, чтобы этого не делать. А мы на всё это соглашаемся. Как итог: около трёхсот миллиардов дефицита в торговле с ЕС", - сказал Трамп.

Лидеры стран Евросоюза, в свою очередь, заверяют, что незамедлительно примут ответные меры, в случае, если Трамп воплотит свои угрозы в жизнь. Тот уверен, что ничего из этого не выйдет.

"Мы - "золотой горшок", все хотят нас заполучить. Они могут нанести ответный удар, но он не будет успешным. Мы просто перестанем покупать. И если так случится, то мы от этого только выиграем", - ответил Трамп.

Гарантии безопасности Украины

Президент США в пятницу примет у себя своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Предполагается, что лидеры подпишут соглашение о полезных ископаемых. По нему, как выразился Трамп, Киев получит "некоторые гарантии безопасности", но основные, по его мнению, - должна предоставить Европа.

Трамп уже давно жалуется, что Соединённые Штаты тратят слишком много денег налогоплательщиков на поддержку Украины. "Предыдущая администрация поставила нас в очень плохое положение", - сказал он.

Он считает, что эта сделка послужит Киеву шансом расплатиться с США: "Мы смогли заключить сделку, в результате которой мы вернём наши деньги и получим много денег в будущем".

"Я могу сказать, что о НАТО (Украине) можно забыть. Я думаю, что именно из-за него началась вся эта история (война в Украине)", - также сказал он.

Вместе с тем, Трамп пообещал, что поможет Украине вернуть как можно больше оккупированных Россией территорий.

При этом, каких уступок от Москвы и Киева требует Вашингтон, до сих пор неизвестно.

Между тем, сообщается, что также в пятницу российские и американские дипломаты проведут переговоры в Стамбуле, посвящённые двусторонним отношениям РФ и США и налаживанию работы диппредставительств двух стран.

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Маск: без DOGE "Америка обанкротится"

На встрече присутствовал миллиардер и предприниматель Илон Маск, при этом не входящий в состав кабинета министров. По решению Трампа Маск в настоящее время руководит Департаментом эффективности работы правительства (DOGE).

"Общая цель команды DOGE - помочь решить проблему огромного и своершенно неприемлемого дефицита - в 2 триллиона долларов", - сказал Маск. Он добавил, что без его департамента "Америка станет банкротом".

Маск допустил, что стремясь сократить госрасходы, DOGE может совершать ошибки, но, по словам бизнесмена, департамент способен быстро их исправлять. В качестве примера он привёл временное закрытие программ USAID по профилактике лихорадки Эбола. Маск настаивает на том, что "не было никакого перерыва" в оказании услуг до того, как финансирование было восстановлено.

С вступлением в должность Трамп временно заморозил всю иностранную помощь, в том числе на борьбу с распространением смертельного вируса. Представитель USAID заявил в среду, что после замораживания финансирования никаких средств на борьбу с Эболой выделено не было.

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