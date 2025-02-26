Санторини ждет обычное число туристов, несмотря на сейсмоактивность

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Неделя землетрясений на греческом острове Санторини, где были объявлены чрезвычайное положение и эвакуация, беспокоит не только сейсмологов, но и владельцев отелей. Турсезон открываются здесь 1 апреля, и к сегодняшнему дню основные бронирования сделаны. Пока гости не спешат их отменять.

Маргарита Карамеглу возглавляет ассоциацию отельеров острова. Она отмечает, что спрос выравнивается, выражая надежду на то, что сезон пройдет нормально.

Остров Санторини - настоящей кормилец Греции, он обеспечивает без малого 3 процентов ВВП страны, или 6 миллиардов евро в год. При населении в 13 тысяч человек тут ежегодно принимают до 3 миллионов туристов. Многие считают, что такой приток госте непосилен для Санторини. И даже рискован: роскошные отели нависают порой над оползнеопасными склонами, где вулканическая почва неустойчива.

Гиоргос Дамигос - владелец гостиницы и сторонник ограничения притока туристов. "Сейчас здесь царит хищнический бизнес-подход, - говорит он. - Важны только цифры. Государство должно перестать воспринимать Санторини как доход. Возможно, случившееся здесь заставить людей понять, что поставлено на карту".

Иоаннис Сигалас владеет рестораном. Из-за землетрясений его предприятие было закрыто на некоторое время, а сотрудники эвакуированы. Когда опасность миновала, вернуться решили не все. Сигалас говорит, что турсезон открывается со множеством неизвестных. С ним согласны наблюдатели, причем главной проблемой грядущего лета они называют не дефицит туристов, а намечающийся дефицит рабочей силы для обслуживания гостей.

На пике сезона в турсекторе Санторини работают до 55 тысяч человек.