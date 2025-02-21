NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Французские и греческие ученые озадачены "роем толчков" близ Санторини

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис получает информацию на Санторини.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис получает информацию на Санторини. Авторское право  ASSOCIATED PRESS
Авторское право  ASSOCIATED PRESS
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Ученые намерены сообща разобраться, почему близ Санторини не стихают землетрясения.

РЕКЛАМА

Французские ученые исследовательского центра Университета Лазурного берега совместно с греческими коллегами из Института геодинамики собираются установить сейсмографы в морской акватории между Аморгосом и Санторини, чтобы лучше отслеживать сейсмическую активность района.

Там фиксируют серию землетрясений, и в начале февраля с Аморгоса эвакуировали 10 тысяч человек. Мария Сахпази, директор по исследованиям Института геодинамики считает "повторяющуюся последовательность землетрясений настоящей загадкой". "Источник, вероятно, связан с непредсказуемым тектоническим процессом, который может очень быстро успокоиться, затихнуть, но так же быстро обостриться, - комментирует она. - Тип сейсмической активности, представляющий собой рой землетрясений, не имеет правил. Эту картину можно интерпретировать как начало новой интрузии магмы в кору. Затем может последовать более крупное землетрясение или взрыв, но пока мы не можем сказать точно".

Повышенная сейсмическая активность также беспокоит жителей Флегрейских полей, вулканического региона к западу от Неаполя. Там 18 февраля зафиксировали свыше 550 толчков. Школы в местных населенных пунктах были закрыты, а власти и спасатели приведены в состояние повышенной готовности.

Related

Джованни Македонио, физик обсерватории Везувия Национального института геофизики и вулканологии, считает, что итальянский сценарий отличен от того, что происходит в Греции. "Толчки близ Неаполя связаны с вулканической природой региона, - поясняет он. - А в районе Санторини землетрясения вызваны столкновением Африканской плиты с плитой Эгейского, и это - крупномасштабное тектоническое явление".

Землетрясения в районе Флегрейских полей не превышают 4 баллов по шкале Рихтера, но поскольку их эпицентр находится очень близко к поверхности, они чувствительны для населения.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Не паникуйте, но будьте внимательны: советы туристам после землетрясений в Греции

"Мы не уедем!" Как живут на Санторини после серии подземных толчков

Санторини ждет обычное число туристов, несмотря на сейсмоактивность