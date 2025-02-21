Французские и греческие ученые озадачены "роем толчков" близ Санторини

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Французские ученые исследовательского центра Университета Лазурного берега совместно с греческими коллегами из Института геодинамики собираются установить сейсмографы в морской акватории между Аморгосом и Санторини, чтобы лучше отслеживать сейсмическую активность района.

Там фиксируют серию землетрясений, и в начале февраля с Аморгоса эвакуировали 10 тысяч человек. Мария Сахпази, директор по исследованиям Института геодинамики считает "повторяющуюся последовательность землетрясений настоящей загадкой". "Источник, вероятно, связан с непредсказуемым тектоническим процессом, который может очень быстро успокоиться, затихнуть, но так же быстро обостриться, - комментирует она. - Тип сейсмической активности, представляющий собой рой землетрясений, не имеет правил. Эту картину можно интерпретировать как начало новой интрузии магмы в кору. Затем может последовать более крупное землетрясение или взрыв, но пока мы не можем сказать точно".

Повышенная сейсмическая активность также беспокоит жителей Флегрейских полей, вулканического региона к западу от Неаполя. Там 18 февраля зафиксировали свыше 550 толчков. Школы в местных населенных пунктах были закрыты, а власти и спасатели приведены в состояние повышенной готовности.

Джованни Македонио, физик обсерватории Везувия Национального института геофизики и вулканологии, считает, что итальянский сценарий отличен от того, что происходит в Греции. "Толчки близ Неаполя связаны с вулканической природой региона, - поясняет он. - А в районе Санторини землетрясения вызваны столкновением Африканской плиты с плитой Эгейского, и это - крупномасштабное тектоническое явление".

Землетрясения в районе Флегрейских полей не превышают 4 баллов по шкале Рихтера, но поскольку их эпицентр находится очень близко к поверхности, они чувствительны для населения.