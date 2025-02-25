"Залив Америки": судья не стал отменять запрет на посещение Овального кабинета журналистами AP

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В понедельник федеральный судья США отклонил ходатайство Associated Press (AP) о немедленном восстановлении полного доступа к президентским пресс-конференциям, не приняв при этом решения по существу спора между одним из главным мировых информагентств и администрацией Дональда Трампа.

Ранее AP запретили участвовать в работе пресс-пула, в частности, посещать Овальный кабинет, резиденцию Мар-а-Лаго и находиться на борту самолёта Air Force One за отказ переименовывать в своих материалах Мексиканский залив на "Залив Америки" в соответствии с указом, подписанном Трампом.

Окружной судья США Тревор Макфадден, назначенный Трампом, заявил в понедельник, что агентство не доказало, что понесло "непоправимый ущерб" от запрета двухнедельной давности.

По его словам, этот вопрос требует дополнительного изучения, прежде чем выносить окончательное решение, и назначил очередное слушание по этому делу на 20 марта. В ожидании развязки Белый дом может ограничивать доступ журналистам AP на пресс-конференции.

Тем не менее Макфадден предупредил представителей президентской администрации, что юриспруденция по делам о свободе прессы "однозначно не на стороне" тех, кто подобные ограничения вводит.

После вынесения этого промежуточного решения пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в эфире консервативного канала Fox News, что "задавать вопросы президенту США в Овальном кабинете и на борту самолета Air Force One – это привилегия, предоставленная журналистам, а не законное право".

Она также назвала журналистов AP "активистами".

В зале для брифингов появилась пара мониторов с надписями "Залив Америки" и "Победа".

"Целенаправленная атака"

Представительница AP Лорен Истон заявила, что информационное агентство "продолжит отстаивать право прессы и общественности свободно высказывать своё мнение, не подвергаясь репрессиям со стороны правительства".

"Это одна из основных американских свобод", – добавила она.

В иске AP, поданном в прошлую пятницу, в качестве ответчиков указаны три высокопоставленных чиновника администрации Трампа:

руководитель аппарата Сьюзан Уайлс ,

, заместитель руководителя аппарата Тейлор Будович ,

, и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Главное американское информагентство назвало запрет Белого дома "целенаправленной атакой", которая "наносит удар по самой сути Первой поправки".

"Конституция не позволяет президенту США или любому другому правительственному чиновнику принуждать журналистов или кого-либо ещё к использованию официальной правительственной лексики для сообщения новостей", – заявил Чарльз Тобин, адвокат AP, во время судебного слушания.

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Адвокаты, представляющие администрацию Трампа, заявили, что у AP нет конституционного права на то, что они назвали "особым доступом СМИ к президенту".

"У них нет конституционного права на бессрочный доступ, – утверждает Брайан Худак, юрист правительства. – Президент может выбирать, с кем ему говорить".

В прошлый вторник Трамп заявил журналистам, что их коллегам из AP будет отказано в доступе до тех пор, пока они "не смирятся с наименованием "Залив Америки".