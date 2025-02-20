Израиль: в трёх автобусах в Бат-Яме прогремели взрывы, в двух других обнаружена взрывчатка

РЕКЛАМА

Израильская армия рано утром в пятницу ввела ограничения на передвижение жителей нескольких районов на Западном берегу Иордана, на фоне продолжающихся там операций по обеспечению безопасности. В четверг вечером в трёх припаркованных автобусах в городе Бат-Ям, в центральной части Израиля, прогремели взрывы.

Взрывчатка была обнаружена в двух других автобусах, но не сдетонировала, сообщил 13 каналу представитель полиции Аси Ахарони. Израильские силы правопорядка заявили, что пять бомб были идентичными и снабжены таймерами. Саперы обезвредили все неразорвавшиеся взрывные устройства. По данным израильского «9 канала», бомбы должны были взорваться утром в пятницу, в час пик, но террористы перепутали AM и PM.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Мэр Бат-Яма Цвика Брот назвал "чудом" тот факт, что никто не пострадал. По его словам, автобусы были припаркованы после завершения своих маршрутов. Мэр призвал жителей города придерживаться привычного распорядка дня, но сохранять бдительность, сообщив телеканалу Channel 13, что в пятницу будут открыты школы и работать общественный транспорт.

Глава автобусной компании сообщил, что после первых сигналов о взрывах немедленно приказал всем водителям автобусов остановиться и провести “тщательную проверку”. Они возобновили движение по маршрутам, как только было установлено, что автобусы безопасны, сказал Офир Карни.

Нам нужно определить, один ли подозреваемый разместил взрывчатку в автобусах, или подозреваемых было несколько Хаим Саргроф представитель полиции

В канцелярии премьер-министра Израиля Нетаньяху заявили, что получают последние новости от военного министра. По словам полиции, расследованием занимается агентство внутренней безопасности Шабака. По данным Хаима Саргрофа, использованная в четверг взрывчатка соответствовала той, что использовалась на Западном берегу Иордана, но затем он отказался вдаваться в подробности.

Группа, называющая себя подразделением военного крыла ХАМАСА “Бригады Кассама” из города Тулькарм на севере Западного берега, разместила в Telegram сообщение: "Мы никогда не забудем отомстить за наших мучеников, пока на наших землях продолжается оккупация".

Это была «стратегическая террористическая атака», говорится в сообщении со ссылкой на источники в службе безопасности.

Министр транспорта Мири Регев дала распоряжение главе Управления общественного транспорта срочно остановить и проверить «все автобусы, поезда и легкорельсовые составы и действовать в соответствии с указаниями "Шин Бет" (службы безопасности) и полиции». Полиция считает, что угроза связана с терроризмом.

После взрывов автобусов в Бат-Яме министр обороны Исраэль Кац заявил, что он отдал приказ ЦАХАЛу усилить операции на Западном берегу.

«В свете серьезных попыток террористических атак [в районе Тель-Авива] со стороны палестинских террористических организаций против гражданского населения Израиля я дал указание ЦАХАЛ повысить интенсивность антитеррористической деятельности в лагере беженцев Тулькарм и во всех лагерях беженцев в Иудее и Самарии», - говорится в его заявлении. - Мы будем преследовать террористов до конца и уничтожим инфраструктуру террора в лагерях, используемых в качестве передовых постов иранской «оси зла». Жители, дающие приют террору, заплатят за это тяжелую цену».

С 21 января ЦАХАЛ проводит масштабную военную операцию на севере Западного берега, получившую название «Железная стена».