Трамп обещает наладить полеты на Марс, насколько это реально?

По словам президента США, Марс должен быть освоен до конца его срока. Успеют ли ученые и космическая отрасль?

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Дональд Трамп во время инаугурации я январе пообещал отправить американцев на Марс. Как считают аналитики, заявление сделано с расчётом на соратника, миллиардера Илона Маскам.

Поставленная Белым домом цель вызвала много вопросов у экспертов - не в последнюю очередь потому, что человечество до сих пор не смогло вернуться на луну, что по космическим масштабам считается менее сложной задачей.

Насколько вероятно, что люди в целом и американцы в частности смогут ступить на Марс до конца срока Трампа в 2029 году?

Далеко и пыльно

Марс находится в 225 миллионах километров от Земли, и путь к туда станет для человека самым далеким космическим путешествием.

Американское космическое агентство НАСА уже высаживало роботов на Марс, но лишь 12 из ее 19 попыток были успешными, а миссии с участием человека, уточняют эксперты, ставят новые проблемы, которыми только предстоит заняться.

Вот некоторые из сложностей. Тонкая атмосфера Марса наполнена пылью и примерно на 95% состоит из углекислого газа. Любой аппарат, который захочет спуститься на планету, должен быть защищен от перегрева, что, по словам НАСА, потребует новых решений в области навигационных технологий.

На самой планете астронавты могут столкнуться с долгими периодами пыльных бурь, уменьшением количества солнечной энергии, необходимой для питания устройств, и сильными ветрами, говорится в документе НАСА от 2024 года.

К тому же случись что-то с оборудованием, из-за удаленности возможности ремонта ограничены. По словам представителей НАСА, для успешной миссии необходимо создать передовые двигательные установки на ядерной энергии, надувные шасси, скафандры, лаборатории, спутники и системы электроснабжения поверхности, способные выдержать экстремальные перепады температуры и давления на Красной планете.

Готовиться нужно хорошо: по оценкам экспертов, астронавтам потребуется около шести месяцев, чтобы добраться до Марса, и примерно два года, чтобы выполнить миссию от начала до конца.

Летим на Луну, думаем о Марсе

По словам Германа Людвига Мёллера, директора Европейского института космической политики, многие технологии, которые НАСА планирует для Марса, сначала могут быть опробованы на Луне. В настоявшее время в НАСА работают над миссиями Artemis II и III - с тем, чтобы отправить людей на Луну впервые со времен миссий Apollo в 1960-х годах.

Для гармонизации лунного и марсианского направлений НАСА развивает проект "Архитектура Луны и Марса", изучая взаимосвязь этих двух миссий. Например, посадка космических аппаратов на Луну позволит получить "ценные сведения" перед высадкой на Марс, отмечают специалисты.

После серии задержек старты по линии Arthemis могут состояться уже в 2026 году.

Мёллер предупреждает, что Китай, Европа или Индия могут выиграть возобновленную гонку за Луну, если администрация Трампа сфокусируется исключительно на Марсе, отодвинув лунные проекты.

И, хотя Трамп еще не обнародовал свои планы относительно миссии на Крансую планету, Мёллер убежден, что к ней привекут Маска.

Миллиардер пожертвовал 277 миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа и стал одним из ближайших советников президента.

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Его компания SpaceX также является одним из подрядчиков НАСА. Маск уже анонсировал запуск пяти беспилотных космических кораблей Starship на Марс до 2027 года. Этот срок он объяснил сближением Земли и Марса, которое обычно происходит чуть реже чем раз в два года. По словам Маска, если миссия окажется удачной, то через четыре года его компания займется пилотируемыми полетами.