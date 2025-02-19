Трамп назвал Зеленского "диктатором", обрушившись на киевское руководство

By Euronews

Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", что привело к эскалации напряженности после переговоров между Россией и США по Украине.

РЕКЛАМА

Обмен критикой между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом в среду еще больше обострился после того, как Трамп назвал украинского лидера "диктатором".

"Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы людей без необходимости погибли", - говорится в сообщении Трампа на сайте Truth Social.

"Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны", - добавил он.

Резкие слова Трампа стали ответом на предыдущее заявление Зеленского, который сказал, что президент США живет в "дезинформационном пространстве" России. Украинский президент, в свою очередь, реагировал на слова Трампа, который сказал, что роль Зеленского на посту президента нелегитимна из-за отсутствия выборов в Украине.

Выборы президента Украины должны были состояться в марте-апреле 2024 года и завершить первый пятилетний срок Зеленского. Голосование было отложено, поскольку конституция страны не разрешает проводить выборы в условиях военного положения, которое было объявлено 24 февраля 2022 года, в день, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Кремль неоднократно пытался использовать эту задержку, чтобы указать на «нелегитимность» Зеленского. В Киеве это отвергают, подчёркивая, что происходящее не выходит за рамки конституции.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский президент заявил, что он открыт к обсуждению выборов в Украине, но его соотечественники не хотят этого из-за опасений, что отмена военного положения может ослабить оборону страны.

"Я сосредоточен на выживании нашей страны. Я делаю это на протяжении всего срока своих полномочий", - сказал он.

Между тем, в самой России последние президентские выборы большинство международных наблюдателей оценили как несвободные и нечестные. Владимир Путин тогда переизбрался на пятый срок, а в ЦИК заявили, что он получил 88% голосов.

Главный оппонент и критик Путина Алексей Навальный за месяц до выборов погиб в тюрьме, а к выборам вместе с Путиным были допущены только кандидаты-спойлеры.

После объявления окончательных результатов выборов сразу несколько групп исследователей, независимо друг от друга, обнаружили масштабные фальсификации. Отмечалось, что проведённые выборы поставили исторический рекорд по уровню фальсификаций в России.