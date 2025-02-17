Ким Чен Ын принял участие в церемонии закладки фундамента нового жилого комплекса

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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии закладки фундамента для строительства нового жилого комплекса в воскресенье, в день рождения своего отца, сообщили государственные СМИ на следующий день.

В воскресенье исполнилось 83 года со дня рождения Ким Чен Ира, предыдущего лидера КНДР, который скончался в 2011 году. На видео, опубликованном государственной телекомпанией KRT, Ким Чен Ын произнёс речь на торжественном мероприятии.

Благодаря проекту строительства 10 000 домов в этом году, общий план строительства 50 000 домов в Пхеньяне, который активно осуществлялся с момента последнего съезда партии, наконец вступил в завершающую стадию Ким Чен Ын лидер КНДР

Как отмечают обозреватели, на этот раз - что редко - прозвучал его голос. Он обратился к толпе строительных рабочих, а затем повернул выключатель, что привело к детонации для закладки фундамента.

Проект реализуется в пригороде Пхеньяна, он - часть программы по строительству 50 000 новых квартир в течение пяти лет. В "районе Хвасон", на предыдущих этапах ускоренного строительства, за последние несколько лет были построены несколько многоквартирных домов.