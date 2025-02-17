В пригороде Неаполя произошло землетрясение магнитудой 3,9

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Минувшая ночь выдалась тревожной для жителей провинции Неаполь. Вскоре после полуночи 17 февраля в районе Кампи-Флегрей произошло землетрясение магнитудой 3,9. Ему предшествовали два толчка магнитудой 3,0, затем пять более мелких толчков.

Первые подземные колебания были отмечены три дня назад, с тех пор сейсмологи зарегистрировали более десяти толчков магнитудой 2 и выше.

Эпицентр самого сильного из воскресных подземных толчков находился в пяти километрах от Поццуоли, города-порта на берегу Неаполитанского залива, в метрополии города Неаполь. Его глубина составила два километра.

Землетрясение также отчётливо ощущалось в столице Кампании. Сотни горожан в страхе выбежали на улицы, в Поццуоли, Баколи и самом Неаполе власти решили привлечь волонтёров гражданской обороны и открыть пункты приёма и ожидания для граждан.

В понедельник мэр Поццуоли распорядился закрыть школы , чтобы муниципальные техники могли проверить безопасность зданий.

Флегрейские поля - вулканически активная область, расположенный к западу от Неаполя на берегу залива Поццуоли. Здесь часто регистрируются землетрясения из-за движения земли под воздействием очень горячих газов и жидкостей.

В этот район входят муниципалитеты Баколи, Монте-ди-Прочида, Поццуоли и Кварто, а также часть самого Неаполя. В последний раз земля здесь содрогнулась две недели назад.